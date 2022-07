Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É mais um benefício para os assinantes do Observador. Agora, apenas eles poderão comentar os artigos e, assim, fazer parte da comunidade. Fique a conhecer os detalhes desta mudança.

Com esta mudança, quem vai poder comentar os artigos do Observador?

A possibilidade de comentar artigos será um exclusivo para assinantes. Qualquer assinante atual poderá comentar, independentemente do plano em que esteja inserido. E qualquer leitor que se torne assinante a partir de agora, também.

Essa mudança entra em vigor quando?

A partir desta quinta-feira, 14 de julho.

Já sou assinante do Observador: o que tenho de fazer?

Se já tiver uma assinatura ativa, tem apenas de ter sessão iniciada na conta com a qual é assinante para continuar a comentar.

Não sou ainda assinante do Observador: o que tenho de fazer?

Caso ainda não seja nosso assinante, poderá assinar o Observador a partir de 3,30€/mês. Ao tornar-se assinante poderá não só continuar a comentar, mas também ter acesso a todas as outras vantagens exclusivas. Veja aqui todos os planos disponíveis.

Vai ser possível fazer comentários anónimos?

Não — atualmente já não são permitidos comentários anónimos e no futuro também não serão.

Os comentários vão continuar a ser moderados?

Sim, os comentários continuarão a ser moderados consoante as regras da comunidade — que terão de continuar a ser respeitadas. Pode consultar as regras aqui.

Os não assinantes deixam de ver os comentários?

Não. Os não assinantes continuam a poder ler os comentários e podem até colocar “gostos” — o que não podem é fazer os seus próprios comentários.

É possível ter ajuda no processo de assinatura?

Claro que sim. Pode contactar aqui a equipa de apoio ao cliente do Observador.