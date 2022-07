Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Portugal 2030, o próximo quadro comunitário que dará acesso a 23 mil milhões de euros em fundos europeus até 2029, vai deixar de fora estradas, assim como projetos de animação e programação cultural ou de eventos de turismo não sustentado, avança o Público, esta quinta-feira.

O Governo e a Comissão Europeia vão assinar, esta quinta-feira, o acordo de parceria para a execução do Portugal 2030. Nesse documento, lê-se que “os investimentos em infra-estrutura rodoviária, incluindo estacionamento de automóveis, não serão co-financiados”, ainda que sejam “obras de manutenção”.

Há, no entanto, algumas exceções, segundo o jornal. Por exemplo:

se os apoios estiverem ligados a “ novos investimentos” feitos entre 2021 e 2027 e se forem de acesso a portos ou áreas de acolhimento empresarial novas ou em expansão;

e se forem de acesso a portos ou áreas de acolhimento empresarial novas ou em expansão; ou se forem vias nas regiões menos desenvolvidos e se a extensão ficar a menos de 20 quilómetros da fronteira com Espanha;

ou se funcionarem como plataformas logísticas intermédias de mercadorias ou plataformas multimodais de passageiros.

No caso dos parques de estacionamento, a exceção é dado ao parques que além de estacionamento dão acesso a outro transporte “nos subúrbios das áreas metropolitanas ou no exterior das grandes cidades” e se o “principal objetivo for promover a substituição do automóvel (trabalhadores pendulares e outros) pelos modos de transportes sustentáveis”.

A Comissão Europeia já tinha mostrado oposição ao financiamento de estradas com fundos europeus. Por isso, a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, já tinha dito no Parlamento que a solução seria usar as verbas do leilão do 5G. Serão assim desviados 143 milhões de euros do leilão de licenças para pagar as obras que Portugal teve de retirar do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No que toca ao turismo, um dos pilares da economia portuguesa, haverá verbas para a digitalização e formação. Só que os projetos de animação, programação cultural ou de organização de eventos só têm acesso aos fundos “desde que apresentem potencial de captação de fluxos turísticos de forma sustentada, sejam da iniciativa de entidades públicas e estejam enquadrados numa estratégia de turismo sustentado”.