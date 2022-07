Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dizendo não querer menorizar os desafios que estão em cima da mesa, o ministro das Finanças aproveitou a audição desta quinta-feira no Parlamento, sobre questões económicas, para comentar as projeções de Bruxelas, salientando o que diz ser a “evolução positiva da economia portuguesa”.

E especificou: Portugal é aquele que apresenta maior crescimento na Zona Euro em 2022, tendo a Comissão Europeia estimado “uma melhoria do crescimento face à última projeção da primavera, o que mostra uma resiliência da economia portuguesa significativa e muito importante”.

Havendo sinais de abrandamento para 2023, Fernando Medina salienta, no entanto, que os dados mostram para Portugal uma “projeção de crescimento acima da Zona Euro”, e contrapôs os analistas que atribuem este crescimento acima da zona euro ao facto de ter crescido menos em 2021. “Ao contrário do que alguns têm referido”, Portugal crescerá mais no período 2020-2023. “Sairá do processo pandemia com um nível de crescimento global acima da média europeia e acima de países como Espanha, Itália, a própria Alemanha e como a França, e para vários deles com diferenças significativas”.

Em relação à inflação, que Bruxelas antecipa num valor mais elevado agora, e acima das projeções do Governo, Fernando Medina salienta que esta será abaixo da que será registada na Zona Euro. Portugal será “um dos países com inflação mais baixa”, ainda assim “bastante acima do que nós estamos habituados”. E lembrou que em 2023 a taxa descerá.

Sobre a inflação, é um elemento com impacto forte na vida das famílias, disse, salientando que “tem também naturalmente, um fortíssimo impacto na vida da economia”. É nesta base que “toda a ação do Governo tem sido dirigida”, disse, assumindo que tem atuado nos vários elementos, falando da mitigação nos preços dos combustíveis, ao apoio aos mais vulneráveis, ao impacto na energia, e algumas medidas com impacto nos rendimentos.

Paulo Moniz, do PSD, lembrou que o Governo estima uma inflação bem abaixo do que é agora apontado pela Comissão Europeia, confrontando o ministro das Finanças com as medidas para mitigar a subida de preços.