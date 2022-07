Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Chega fest, festival de verão organizado pelo partido de André Ventura, vai ser cancelado devido ao risco de incêndio.

Numa nota às redações, o Chega informou, esta quinta-feira, que, “perante o cenário de incêndios que assola o país” e tendo em conta “a declaração do estado de contingência motivado pelo elevado risco de incêndio”, o partido viu-se obrigado a cancelar o festival, que teria lugar na Batalha, distrito de Leiria, de 29 a 31 de julho.

A organização justifica a decisão por não ser “possível prever com antecedência como vai estar a situação climatérica na data de realização do festival”, para além dos “riscos de segurança a que organização não quer sujeitar os participantes”.

O Chega garante que “vai devolver o valor pago pelos bilhetes vendidos até ao momento”.

No cartaz do Chega fest estavam nomes como o cantor Rui Bandeira, uma banda de tributo aos Queen e vários DJs. Os bilhetes iam de 10 até aos 12 euros por dia. O partido chegou a confirmar que Ivo Lucas estaria no festival, mas o cantor decidiu depois cancelar a presença.