O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, disse esta quinta-feira que o executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) está disponível para receber contributos dos parceiros sociais para mitigar os efeitos do aumento da inflação.

Questionado pelos jornalistas sobre se o Governo Regional prevê implementar alguma medida para combater as consequências do aumento da inflação, Bolieiro considerou que a “concertação social é uma bela oportunidade” para “refletir sobre os impactos e soluções” acerca da evolução da inflação.

Estamos sempre disponíveis para essa aportação, sendo que, como se viu, há sempre esse ‘delay’ [atraso] porque a taxa de inflação nos Açores é inferior à média nacional”, afirmou, falando à margem do I Encontro Consular em Ponta Delgada.

O líder regional reforçou a disponibilidade para acolher, “naquilo que é possível acomodar no esforço orçamental”, medidas dos parceiros sociais para combater a inflação.

Bolieiro lembrou as “atitudes precedentes” do Governo Regional para “apoiar as famílias”, como a “redução significativa da carga fiscal” e a “isenção das creches”.

Em novembro de 2021, o vice-presidente do Governo açoriano adiantou que, em 2022, a isenção do pagamento das mensalidades em creches chegará ao 13.º escalão de rendimentos, “abrangendo 2.037 crianças açorianas”, reiterando o objetivo de tornar as creches gratuitas até final da legislatura.

A redução fiscal, contemplada no Orçamento da região para 2021, foi anunciada por Bolieiro na apresentação do Programa do Governo em 2019, que declarou pretender “fazer cumprir a diminuição dos impostos até ao limite legal previsto na Lei de Finanças das Regiões Autónomas”, numa alusão ao IVA, ao IRC e também ao IRS, que podem ser inferiores até 30% em relação ao restante território nacional.

A 2 de julho, o líder do PS/Açores considerou que o Governo Regional “não está a ser capaz” de implementar medidas de combate à conjuntura socioeconómica e voltou a defender a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

Na quarta-feira, a UGT/Açores exigiu aumentos salariais que permitam repor o poder de compra dos trabalhadores, perante a crise económica e social que se avizinha, devido à “subida galopante dos preços da energia”.

A Comissão Europeia reviu em alta de 0,7 pontos percentuais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português para este ano, para 6,5%, colocando o país como o que regista a maior expansão, e estimou que a inflação atinja os 6,8% em 2022, valor bem superior às estimativas iniciais do executivo.