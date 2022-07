A greve de trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) deverá causar esta quinta-feira perturbações na circulação ferroviária nos serviços da CP – Comboios de Portugal e da Fertagus.

No seguimento do aviso prévio de greve apresentado pela APROFER – Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário, para o período compreendido entre as 00h00 e as 24h00 do dia 12 de julho e o período compreendido entre as 00h00 e as 24h00 do dia 14 de julho, informamos que poderão verificar-se perturbações na circulação ferroviária”, avançou a Infraestruturas de Portugal no seu site.