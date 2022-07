Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi o sexto aeroporto na Europa que registou mais atrasos nos primeiros 10 dias de julho, revela um estudo publicado pela empresa de recolha de dados turísticos Hooper citado pela Bloomberg.

Um total de 65% dos voos que partiram do aeroporto de Lisboa sofreram um atraso no período que vai de 1 a 10 de julho, sendo que 4,8% dos voos acabaram mesmo por ser cancelados.

O aeroporto que lidera o ranking é o de Zaventem, em Bruxelas, com 72% dos voos a registar um atraso nos primeiros 10 dias de julho. Segue-se o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, com 68% dos voos a saíram após a hora programada. A fechar o pódio está o aeroporto de Eindhoven, nos Países Baixos, com 67% das ligações aéreas a sofrerem um atraso.

Outro dos aeroportos com pior tempo de espera na Europa são o de Luton (Londres), o de Liszt (Budapeste), Charles de Gaulle (Paris), Schiphol (Amesterdão) e Cote D’Azur (Nice, França).

De acordo com a Hooper, na base destes atrasos está o facto de “os aeroportos em toda a Europa terem dificuldades em dar resposta à procura turística resultante de quase dois anos de fronteiras fechadas por causa da pandemia de Covid-19”. Além disso, a empresa turística indica que as companhias aéreas também enfrentam problemas, tais como a “falta de pessoal”, que originam constrangimentos.

Em sentido inverso, o aeroporto de Bergamo, em Itália, foi aquele que registou menos atrasos: apenas 3% dos voos saíram depois da hora agendada. O aeroporto de Gran Canária (Espanha) e o aeroporto Otopeni (Bucareste) completam o top3 de aeroportos com menos atrasos na Europa.