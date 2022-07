Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O encerramento de parques infantis e ginásios ar livre na Junta de Freguesia dos Olivais, em Lisboa, surpreendeu vários munícipes. Um dia após o Observador ter noticiado a decisão, a freguesia divulgou que vai reabrir aqueles espaços.

Numa nota enviada ao Observador, a Junta de Freguesia alega ter recebido da Proteção Civil um “comunicado técnico” com “orientações expressas sobre as medidas de prevenção face às previsões meteorológicas para os próximos dias”, que davam conta de um “agravamento gradual da severidade em matéria de risco para a saúde motivado pela severidade de tempo quente, e de perigo de incêndio rural”.

A Junta de Freguesia refere que uma das “orientações para a adoção de comportamentos e atitudes” face à situação climática consistia no encerramento de parques infantis e equipamentos municipais.

Cumprindo as orientações expostas no comunidade, a unidade da Proteção Civil dos Olivais “cumpriu todas as formalidades” e, por conseguinte, encerrou os parques infantis. Mais tarde, teve conhecimento de um “engano no comunicado operacional”, que foi entretanto “corrigido” pelo serviço municipal de Proteção Civil de Lisboa.

Assim sendo, a Junta de Freguesia dos Olivais “irá proceder naturalmente à reabertura dos parques infantis e outros equipamentos”, aproveitando para reforçar que “a prevenção e segurança dos cidadãos e cidadãs é uma prioridade que deve ser prosseguida em total obediência às orientações que emanam dos Serviços responsáveis, neste caso Câmara Municipal de Lisboa”.