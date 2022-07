Curadores de um museu israelita descobriram três esboços anteriormente desconhecidos do célebre artista do século XX Amedeo Modigliani, escondidos sob a superfície de um dos seus quadros, divulgou esta quarta-feira o Museu Hecht, em Haifa.

As obras inacabadas de Modigliani, artista nascido em Itália que trabalhou em Paris antes da sua morte, em 1920, foram expostas depois da tela da obra “Nu com um chapéu“, do Museu Hecht da Universidade de Haifa, ter sido radiografada como parte de uma amplo estudo forense sobre o trabalho do pintor para uma futura exposição em Filadélfia.

Inna Berkowits, historiadora de arte do Museu Hecht, realçou que esta foi “uma descoberta incrível“.

“Através do raio-X, fomos realmente capazes de fazer este objeto inanimado falar”, sublinhou, em declarações à agência Associated Press (AP).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Modigliani é considerado um dos grandes artistas modernistas do século XX, tendo vivido uma vida curta, turbulenta e boémia em França, onde as suas pinturas de nus eram controversas.

O seu trabalho é caracterizado por pescoços e rostos esbeltos e alongados, um estilo de assinatura influenciado pela arte africana e grega, das Cíclades, que estavam a começar a chegar à França no final do século XIX e início do século XX.

O artista judeu morreu aos 35 anos, completamente falido.

Uma das suas pinturas, “Nu Reclinado“, arrecadou mais de 170 milhões de dólares quando foi vendida em leilão em 2015, tornando-se uma das pinturas mais caras já vendidas. Outro foi vendido em 2018 por 157 milhões de dólares, também em leilão.

De resto, a alta procura por obras autênticas de Modigliani gerou um próspero mercado de falsificações.

A última vez que a Itália organizou uma grande mostra de Modigliani, uma exposição de 2017 no Palazzo Ducale de Génova, o museu encerrou a exposição mais cedo, depois de especialistas terem alegado que muitas das obras expostas eram falsas.

Um processo criminal sobre este caso está em andamento há mais de um ano.

Em 2018, a tecnologia de raio-X revelou um retrato de Modigliani anteriormente desconhecido sob uma das suas pinturas na Tate Gallery de Londres.

A obra “Nu com um chapéu”, de 1908, já é uma pintura inusitada, pois ambos os lados da tela têm retratos pintados em direções opostas.

Os visitantes que entram nas galerias do Museu Hecht são recebidos por um retrato nu de cabeça para baixo e uma imagem de Maud Abrantes, amiga do artista, no verso, está virada para cima.

Em 2010, o curador do museu notou os olhos de uma terceira figura a “espreitar” pela gola de Maud Abrantes, mas somente este ano a imagem oculta foi colocada em foco.

“Quando decidimos fazer o raio-X, estávamos apenas à tentar aprender um pouco mais sobre a figura oculta sob Maud Abrantes”, revelou Berkowits.

Além de uma mulher escondida, a usar um chapéu, foram descobertos mais dois retratos do lado oposto que eram completamente invisíveis a olho nu: um de um homem e outro de uma mulher com o cabelo preso.

A tela fica agora conhecida por conter cinco das suas pinturas, provavelmente pintadas uma em cima das outras por necessidade em economizar o dinheiro de novas telas.

A técnica de raio-X e outras tecnologias não invasivas já permitiram encontrar obras ocultas de outros artistas, como Degas ou Rembrandt.