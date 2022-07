Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vinte e três mil milhões de euros ou, nas contas da Comissária Europeia Elisa Ferreira, 2.200 euros por pessoa. É este o valor que Portugal vai receber de Bruxelas até 2029, no âmbito do Portugal 2030. O acordo de parceria com a Comissão Europeia foi assinado esta quinta-feira no Fundão. O valor soma-se aos 16,6 mil milhões de euros do PRR e aos fundos da Política Agrícola Comum. No total, até 2030, serão cerca de 50 mil milhões de euros que vão chegar a Portugal vindos de Bruxelas.

Foi com o Governo em peso no Fundão que o acordo foi assinado por António Costa e Elisa Ferreira. A versão final do acordo foi submetida por Portugal a Bruxelas no passado dia 6 de junho, após vários meses de “negociações duras”, segundo o primeiro-ministro. A primeira versão do acordo foi entregue em março.

“Os fundos do Portugal 2030, e do Portugal 2020 que termina em 2023, conjugam-se para oferecer uma oportunidade única, assente em múltiplos polos de crescimento”, declarou Elisa Ferreira, que defende que o valor dos fundos deve servir para “libertar Portugal da armadilha do rendimento médio”.

“O objetivo de Portugal, no futuro, tem de ser progredir sem necessitar tanto destes fundos. Eles são um meio poderoso que ajuda a levar à prática a visão pretendida para o país. Este acordo não foi desenhado em Bruxelas”, destacou a comissária europeia.

Para potenciar o uso eficaz dos apoios europeus, há quatro princípios, referiu Elisa Ferreira. Em primeiro lugar, os fundos “devem complementar e não substituir o investimento normal de um país. Através deles devem ser mobilizados investimentos públicos adicionais”. O segundo é a ambição, já que os fundos devem ser uma “alavanca para o salto qualitativo que falta e não para prolongar o status quo”. O terceiro pilar são as parcerias e o quarto o rigor. “Temos de ser rigorosos no uso dos recursos europeus e na prestação de contas”.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, foi a primeira a discursar no Fundão. A ministra salientou que o país deu, nos últimos anos, “muitos passos para superar défices históricos, que a certo ponto, pareciam inultrapassáveis”, nomeadamente no domínio das qualificações, que “estava na base de muitos outros”.

A ministra sublinhou que o Governo está “consciente” dos desafios, que “já eram grandes e são hoje ainda maiores, dado o momento que vivemos”. Mas considerou que o país tem sabido “executar bem” os fundos europeus, dando como exemplo os resultados do Portugal 2020, cujos objetivos “cumprimos e muitas vezes ultrapassámos”. Este caminho “é a primeira razão para estarmos confiantes neste ciclo de financiamento e nas oportunidades que trará ao país”, destacou. No que toca a metas, Vieira da Silva referiu a intenção de ter “um Portugal mais inovador, mais assente no conhecimento, mais digital, mais competitivo, mais empreendedor e mais verde”. E lamentou o facto de termos “certas vezes algum fatalismo em relação ao futuro”, que “foi sendo ultrapassado”, pelo que “podemos hoje olhar o futuro com otimismo”.

Estes fundos, concluiu, “oferecem enorme oportunidade. Portugal tem hoje melhores condições do que alguma vez teve para agarrar esta oportunidade” e para se aproximar “dos níveis de vida e bem estar dos países mais desenvolvidos” da UE.

23 mil milhões para cinco fundos

Segundo o comunicado da Comissão Europeia, os 23 mil milhões de euros irão servir para apoiar a coesão social, económica e territorial do país até ao final da década. “Estes fundos irão ajudar a desenvolver uma economia mais diversificada, inovadora e competitiva, fortemente direcionada na transição digital e verde do país, em linha com as prioridades chave da UE”, lê-se na nota. O valor será distribuído por cinco fundos: o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (11,5 mil milhões de euros), o Fundo de Coesão (3,1 mil milhões), o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos (393 milhões), Pescas e Aquacultura, o Fundo Social Europeu Mais (7,8 mil milhões) e o Fundo de Transição Justa (224 milhões).

Deste valor, 11,5 mil milhões de euros serão relativos ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), dos quais 5,3 mil milhões de euros servirão para “fortalecer o ecossistema de inovação e investigação, a digitalização das pequenas e médias empresas, e trazer uma rápida conexão dentro do território”.

O FEDER dedicará ainda 5,5 mil milhões de euros à implementação do Green Deal europeu. Já o Fundo Europeu de Transição Justa terá 224 milhões de euros para “ajudar os territórios portugueses mais afetados pela transição climática a ultrapassar os seus impactos económicos negativos”.

O pacote inclui ainda o Fundo Social Europeu Mais vai contar com 7,8 mil milhões de euros para “melhorar o acesso ao mercado de trabalho”, através de programas de qualificações. A UE diz ainda que serão investidos 1,9 mil milhões de euros nas regiões autónomas, Açores e Madeira, sendo que deste montante, 200 milhões de euros serão aplicados na melhoria das ligações entre ilhas e nas infraestruturas de transportes. Haverá ainda 400 milhões de euros para facilitar a transição ecológica das pescas e da aquacultura.

Portugal é o 14º país da UE a assinar com Bruxelas o acordo para os novos fundos.

