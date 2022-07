Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No primeiro dia do verão de 2022, a capital da Andaluzia tornou-se na primeira cidade do mundo a dispor de um sistema de classificação e nomenclatura para períodos de muito calor, denominado de “ProMETEO Sevilha”.

A notícia foi avançada pelo El Confidencial, jornal ao qual o presidente da Câmara de Sevilha afirmou que a implementação do sistema “ajudará a planear e a agir perante a meteorologia, principalmente as ondas de calor, que normalmente atingem os mais vulneráveis”.

O Município ratifica o seu compromisso de luta contra as alterações climáticas através da redução das emissões e descarbonização e, em segundo lugar, através da adaptação, de modo a tornar Sevilha numa cidade resiliente e com um modelo que aborde verdadeiramente as alterações climáticas e o aumento do calor”, disse Antonio Muñoz.

O “ProMETEO” classificará as ondas de calor em 3 categorias por ano, ordenando-as pela ordem inversa à do alfabeto. As ondas serão, também, classificadas de 1 a 3, sendo 3 a mais severa e 1 a de menor gravidade.

Los Angeles, Miami, Milwaukee, Kansas City, Misuri, Melbourne e Atenas também projetaram iniciativas idênticas à da cidade espanhola, categorizando as ondas de calor com base em dados meteorológicos e critérios de saúde pública.