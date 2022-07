Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Meta, a empresa que controla o Facebook e o Instagram, vai lançar um teste em que um utilizador poderá ter até cinco perfis diferentes no Facebook. A informação é avançada pela Bloomberg, que refere que esta será uma tentativa de a empresa encorajar publicações e partilhas nesta rede social.

No âmbito deste teste, que estará disponível apenas para alguns utilizadores, será possível criar mais quatro perfis adicionais – além do perfil original, claro. A Bloomberg avança que não será necessário que cada um destes perfis tenha um nome ou identidade real. Cada um destes perfis deverá ter um feed de notícias personalizado.

No exemplo dado é referido que poderia, por exemplo, ser utilizado um perfil apenas para amigos e outro virado para os colegas de trabalho. No entanto, a opção de fazer comentários ou de gostar de uma publicação só poderá ser feita a partir de um dos perfis.

É ainda especificado que o facto de cada utilizador poder ter até cinco perfis não mudará a forma como a Meta calcula os número de utilizadores ativos diários ou utilizadores ativos mensais. Estas são duas das principais métricas utilizadas pela empresa de Mark Zuckerberg para os resultados da companhia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É a partir destas métricas que é possível perceber se o Facebook continua em crescimento ou não. No último trimestre de 2021, a empresa registou a primeira perda de utilizadores em 18 anos, com uma quebra de 500 mil utilizadores. Essa situação teve um forte reflexo nas ações da empresa na sessão após a apresentação de resultados, já que as ações afundaram 26% num único dia.

No trimestre seguinte, a empresa conseguiu recuperar utilizadores. O número de utilizadores ativos diários cresceram 4% em termos homólogos nos primeiros três meses de 2022, para 1,96 mil milhões. Já os utilizadores ativos mensais aumentaram 3% para 2,94 mil milhões.

A Meta revelará os resultados relativos ao segundo trimestre de 2022 este mês, a 27 de julho.