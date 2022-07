Os deputados do PS à Assembleia Legislativa dos Açores, eleitos pelo Pico, Mário Tomé e Marta Matos, denunciaram esta quinta-feira a existência de problemas de escoamento de pescado, por via aérea, naquela ilha.

“Não consigo compreender é como é que o Governo Regional não teve em conta o potencial da ilha do Pico, do ponto de vista do escoamento e das exportações“, lamentou Mário Tomé, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com a Direção da Associação Comercial da ilha do Pico (ACIP), lembrando que a nova aeronave alugada pela companhia aérea SATA “apresenta muitas limitações no transporte de cargas”.

Segundo o deputado socialista, essas limitações têm inviabilizado a exportação de peixe fresco e de lapas, que habitualmente “seguiam sem problemas para São Miguel” no “Dash Q-400” da companhia aérea açoriana, para depois serem exportados para o Canadá e para os Estados Unidos.

“Já muitos apanhadores de lapas cessaram a sua atividade, porque tiveram uma quebra de rendimentos bastante acentuada, por não conseguirem colocar o seu produto em São Miguel“, recordou Mário Tomé, adiantando que, a somar a esse problema, estão também as “avarias dos aviões” da SATA, que na prática se traduzem na “paragem total do escoamento de mercadorias”.

“Isso não pode acontecer. O Governo [Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM] existe para encontrar alternativas e seria isso que o PS faria, se fosse governo“, insistiu o deputado do PS do Pico, exigindo uma intervenção do executivo, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, para tentar repor as ligações regulares de mercadorias.

Na reunião com a Direção da ACIP, os deputados socialistas abordaram ainda outras questões que “afligem os empresários” da ilha, como a inexistência de um sistema de incentivos ao investimento, o aumento dos preços de produção, a falta de mão-de-obra e a falta de viaturas para aluguer, em plena época de verão.

“Os empresários do Pico — e de todos os Açores — precisam de voltar a investir. Não foi por acaso que, há cerca de cinco anos, os empresários do Pico foram aqueles que mais recorreram ao Competir+, envolvendo valores superiores a 50 milhões de euros, que transformaram o Pico, que potenciaram emprego e que desenvolveram esta ilha”, recordou Mário Tomé.

O deputado defendeu ainda que o Governo açoriano não pode continuar a “assobiar para o lado” e a deixar os empresários sem resposta, especialmente na atual conjuntura de “inflação galopante”.

“Era importante que o Governo Regional aprovasse as candidaturas ao Competir+ que se encontram pendentes desde o ano passado”, afirmou, recordando que o seu partido tem recebido “inúmeras reclamações” de empresários que estão “condicionados por essa falha do Governo”.