Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pais super-protetores que pairam sobre os filhos a toda a hora. Amamentação. A importância – e o drama, para alguns – de tirar uns dias de férias a dois sem levar as crianças. As dúvidas sobre a escola pública depois de vários anos em colégio privado. Os efeitos da pandemia na saúde mental de crianças e jovens. Os distúrbios alimentares na adolescência. Como não esquecer que cada filho é um filho numa família numerosa – a individualidade de cada um, nessa espécie de “rebanho”. Quando a criança que temos em casa é um saco de pancada na escola e descobrimos, em choque, que é vítima de bullying – ou um agressor.

Estes são alguns dos temas que serão abordados na nova newsletter do Observador, “Coisas de Família”, assinada por Sónia Morais Santos, autora do blogue “Cocó na Fralda”. A primeira edição chegará aos leitores no sábado, 16 de julho.

Mas muitos outros assuntos surgirão, a reboque da atualidade, que poderão dar novas ideias à ex-jornalista de 48 anos, referência em assuntos ligados à família e parentalidade. Entre o que chega pelas notícias, as muitas dúvidas e sugestões dos duzentos mil seguidores que tem nas redes sociais, e as sugestões e perguntas que os leitores do Observador farão chegar, o tema nunca se esgota. “Além disso, o facto de ter quatro filhos entre os 6 e os 19 anos, garante-me que nunca faltam ideias.”

E juntam-se a isto três elementos importantes: um sentido de humor aguçado, uma boa capacidade de observar o que está à vista de tantas famílias, colocando assim por palavras o que tanta gente pensa e vive, e uma extraordinária capacidade de redação, que a fez ganhar vários prémios de jornalismo nos 19 anos em que fez parte das redações do DNA, Diário de Notícias e Time Out ou escreveu para a Notícias Magazine e Pais & Filhos. Sónia Morias Santos colaborou também com a RTP e a Antena 1 e hoje dedica-se apenas à marca “Cocó na Fralda”. Apesar de já ter deixado o tempo das fraldas há muito. “Se eu algum dia pensasse que o blogue se iria tornar isso mesmo, uma marca, e que iria viver muito para lá do tempo em que os meus filhos eram crianças, tenho a certeza que teria escolhido outro nome”, garante.

A newsletter “Coisas de Família” chegará aos leitores todos os sábados, pelas 8h30, e ficará também disponível no site do Observador. As primeiras três edições são de acesso livre, mas as restantes serão de acesso exclusivo aos assinantes. Pode subscrever a newsletter aqui.