O consumo de álcool não traz qualquer benefício para a saúde, pelo menos nas pessoas com menos de 40 anos – já os mais velhos podem ter algum benefício com um consumo muito moderado. É o que garante um novo estudo, citado pelo jornal britânico The Guardian, um trabalho académico que foi divulgado poucos dias depois de uma outra investigação, divulgada no início de julho, ter indicado que beber cerveja podia fazer bem aos intestinos (e não engordava).

Neste novo estudo, realizado pela Universidade de Washington, nos EUA, os investigadores analisaram o risco associado ao consumo de álcool por localização geográfica, idade, sexo e ano. A conclusão foi que os adultos com idade de 40 ou mais anos, sem outros problemas de saúde, podem obter alguns benefícios com um consumo moderado de álcool, como um pequeno copo de vinho tinto por dia.

