O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou na quinta-feira um decreto que funda um novo movimento juvenil russo designado de “Grande Mudança”. A participação das crianças nesta organização, segundo Moscovo, deverá ser voluntária e o objetivo passará por incutir valores como “patriotismo, civismo e respeito pelos mais velhos”, assim como conceder bases “espirituais, morais, intelectuais e físicas para o desenvolvimento das crianças”, diz o Kremlin.

De acordo com o órgão independente russo Meduza, Putin vai liderar o conselho de supervisão do movimento juvenil, controlando inteiramente a organização e delineando a sua agenda. Por sua vez, o congresso organizará os eventos que terão lugar “pelo menos uma vez a cada dois anos”.

A maneira como o movimento juvenil vai funcionar ainda não é conhecido completamente, mas sabe-se que crianças a partir dos seis anos poderão aderir à organização e integrá-la até terminarem o percurso escolar. Em termos geográficos, o movimento estará espalhado por todo o território russo.

Fonte da câmara baixa do Parlamento russo disse ao Meduza que o movimento juvenil surgiu por um “pedido eleitoral” para que houvesse um “sistema” complementar às escolas. “Os sociólogos registaram este pedido nos últimos 15 anos. A função educacional foi passada para as escolas, mas as pessoas não estão satisfeitas com o seu trabalho”, explicou essa fonte, acrescentando que o movimento também ajudará a lutar contra “a influência da Internet”.

Outra fonte próxima do Kremlin referiu que os membros do movimento juvenil estarão mais protegidos da “influência estrangeira” e crescerão enquanto “patriotas”.

“A Grande Mudança” apresenta algumas semelhanças com o movimento dos Pioneiros na União Soviética, que na altura estava subordinado ao Partido Comunista. Contudo, o movimento juvenil liderado por Vladimir Putin será, alegadamente, uma organização não partidária. Aliás, é proibido que se juntem à “Grande Mudança” partidos políticos, grupos religiosos e sindicatos.