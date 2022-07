Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao 142.º dia de guerra as forças de Putin atacaram duas universidades em Mykolaiv com “pelo menos dez mísseis”. Depois de na quinta-feira um ataque à cidade de Vinnytsia ter causado mais de 20 mortos e dezenas de feridos, a Rússia reclama ter atacado uma reunião da Força Aérea ucraniana que estaria a planear as movimentações de meios no território.

Em Praga, a União Europeia prepara um novo pacote de sanções que deverá afetar as exportações ao ouro da Rússia, no mesmo dia em que o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán deu uma entrevista a criticar as sanções aplicadas ao regime de Putin: “Inicialmente pensava que tínhamos só dado um tiro no próprio pé, mas agora é óbvio que a economia europeia deu um tiro nos próprios pulmões e está à procura de ar”.

