Há sete meses Lisa foi uma das crianças que participou num vídeo de Natal da presidência ucraniana. Na quinta-feira morreu no ataque russo à baixa da cidade de Vinnytsia. Além de Lisa, morreram outras duas crianças e há imagens que circulam do resultado do ataque, onde os corpos são visíveis. Mãe de dois filhos, Olena Zelenska não ficou indiferente à morte das crianças e o facto de conhecer pelo menos uma delas fez com que viesse a público fazer um pedido: “Vejam-na em vida, por favor.”

Na sua conta pessoal do Twitter, a mulher do Presidente ucraniano diz-se “horrorizada” com o sucedido. Escusando-se a “escrever tudo o que quer dizer” aos russos que atacaram Vinnystia, Zelenska diz ter tomado consciência de que “conhecia” uma das crianças morreu na sequência do ataque depois de ver as notícias. A primeira-dama ucraniana fez questão de fazer aquilo que considera ser uma homenagem a Lisa, voltando a publicar as imagens do anúncio na rede social.

Today, we all were horrified by a photo of an overturned baby carriage from Vinnytsia. And then, reading the news, I realized that I know this girl. Knew… I will not write all the words I want to, to those who killed her. I will write to you about Lisa. 1/2 pic.twitter.com/hJsnl6hUyk — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) July 14, 2022

“Conhecia-a num anúncio de Natal”, recorda Olena Zelenska, que lembra que “a menina” se pintou não só a si durante a gravação do anúncio, “como todas as outras crianças, realizadores, operadores de câmara” — e até a própria primeira-dama. “Vejam-na em vida, por favor”, pediu.

Partilhando o vídeo do anúncio de Natal na sua conta do Twitter, Olena Zelenska diz “chorar” a morte da criança em conjunto com os “entes queridos” desta.

Para além de Lisa, o ataque a Vinnytsia causou a morte de mais duas crianças. A mãe da menina de quatro anos está hospitalizada em estado grave.