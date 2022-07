A Polícia Judiciária (PJ) da Guiné-Bissau deteve esta sexta-feira mais um funcionário do Ministério das Finanças, por suspeita de crimes de falsificação e peculato, disse fonte da força de investigação criminal.

O suspeito falsificou o boletim oficial, tendo concedido à sua mãe o direito de pensão de antigo combatente no valor de 420.000 francos cfa [cerca de 640 euros]”, afirmou a mesma fonte, precisando que o detido assumia funções de chefe de divisão.

O homem, de 42 anos, trabalhava no Ministério das Finanças desde 2005.

O detido será presente a tribunal na segunda-feira.

No início de julho, a PJ já tinha detido duas funcionárias do mesmo ministério por suspeita de crimes de peculato e falsificação na atribuição de reformas.

As detenções estão a ser feitas no âmbito do processo de recenseamento de funcionários públicos em efetividade de funções e de pensionistas em curso, que está a ser acompanhado por dois elementos da Polícia Judiciária guineense, explicou a fonte, precisando que podem vir a ser detidas mais pessoas.