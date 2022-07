A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem, de 40 anos, suspeito de há cerca de um mês ter agredido violentamente com uma pá um vizinho em Anadia, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido pela prática do crime de homicídio na forma tentada, em cumprimento de mandados de detenção emitidos por magistrado do Ministério Público de Anadia.

Os factos ocorreram na noite de 19 de junho em Vilarinho do Bairro, no concelho de Anadia, quando a vítima do crime, vizinho do suspeito, foi agredida por várias vezes com uma pá de obras, tendo as agressões provocado múltiplas fraturas e elevada perda de sangue”, refere a PJ.