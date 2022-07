Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As autoridades continuam a alertar para cuidados máximos e oito dos 18 distritos de Portugal continental mantêm-se sob aviso vermelho. O ministro da Administração Interna disse que o país tem um “grau de eficácia de 90%” porque os incêndios são extintos “em menos de 90 minutos”.

Num dia em que foi anunciado o prolongamento do estado de contingência, que voltará a ser avaliado este domingo, fica aqui um ponto de situação com os principais desenvolvimentos do combate aos incêndios em Portugal.

Ao final da noite desta quinta-feira, 3.111 bombeiros apoiados por 956 viaturas e um meio aéreo combatiam 57 incêndios — 10 em curso, 13 em fase de resolução e 34 em conclusão.

Pelas 00h30, Coimbra e Portalegre eram os únicos distritos sem registo de incêndios rurais ativos. Leiria é o distrito que mobiliza mais operacionais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No distrito de Leiria, três incêndios mobilizam mais de 100 bombeiros. Em Barrocal – Sicó, 139 homens apoiados por 49 viaturas combatem um fogo em zona de mato. Já em Vale da Pila permanecem 517 bombeiros apoiados por 130 viaturas. Em Caranguejeira permanecem 238 operacionais apoiados por 68 viaturas.

Segundo dados do Ministério da Justiça, há neste momento crítico de incêndios 12 incendiários em prisão domiciliária que só poderão sair depois do verão.

Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que a ausência de deslocação ao terreno é “escolha própria”. “É menos mediático, admito. Mas a lição é que tem sido bom porque havia depois uma dispersão de atenção para quem estava no combate aos incêndios”, explicou o Presidente da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, visitaram no hospital de São José o bombeiro Rui Cruz, chefe da corporação do Pinhal Novo, que ontem ficou ferido no incêndio em Palmela.

O ministro da Administração Interna disse que os “meios estão a operar dia e noite” para combater os incêndios, com um avião da Força Aérea a “sobrevoar o país” em articulação com a GNR.

A GNR esclareceu que a situação vivida na quarta-feira por vários condutores que tiveram de fugir das chamas quando circulavam nas Autoestradas A1, A25 e A29, em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, resultou da “evolução repentina do fogo”.

A comissária europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, deixou uma palavra de solidariedade para as populações que estão a sofrer com a vaga de incêndios que afeta o país e lembrou a emergência climática.

A Proteção Civil revelou que de 8 a 14 de julho foram registadas 9.098 ocorrências. Segundo o comandante nacional André Fernandes participaram nestas ocorrências mais de 33 mil operacionais, apoiados por oito mil veículos.

Patrícia Gaspar revelou que o Governo sinalizou “junto da União Europa” a “disponibilidade e interesse em adquirir um conjunto de dois aviões Canadair”, que custam entre 25 e 30 milhões. A secretária de Estado da Administração Interna revelou ainda que “quem coordena e faz os contratos de aluguer é a Força Aérea portuguesa” que anualmente gasta “em média 50 milhões de euros” com os meios aéreos.

O Chega prometeu insistir, sem dizer como, que o debate de urgência, no parlamento, sobre os incêndios no país se realize na sexta-feira ou na segunda-feira.

A população de Ponte da Barca foi retirada da aldeia de Froufe. “Avizinha-se uma noite difícil”, assumiu o autarca.