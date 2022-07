Um homem de 30 anos, suspeito de tentativa de furto em estabelecimentos, vai ficar em prisão preventiva depois de ter sido detido em flagrante pela GNR quando tentava arrombar a porta de um espaço comercial, no Fundão.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco especificou que a detenção foi realizada através do Posto Territorial do Fundão, na quinta-feira, e que o detido já tinha antecedentes criminais da mesma natureza.

No âmbito de uma denúncia sobre a tentativa de arrombamento de uma porta de um estabelecimento de restauração e bebidas, na cidade do Fundão, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e verificaram que a porta tinha sinais evidentes de arrombamento, tendo percorrido as ruas adjacentes ao local para detetar o suspeito”, referiu a GNR.

Segundo acrescentou, o homem acabou por ser “surpreendido enquanto tentava arrombar a porta de outro estabelecimento comercial, tendo iniciado a fuga do local a pé, sendo detido pelos militares imediatamente”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Na sequência da ação foi feita uma revista de segurança ao suspeito, verificando-se que possuía no interior de uma mochila um pé-de-cabra, um passa-montanhas e um martelo, material que foi apreendido.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial do Fundão, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, segundo informa a GNR.