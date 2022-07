Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após os bombardeamentos russos a Vinnytsia e Mykolaiv, o Presidente ucraniano saudou esta quinta-feira o anúncio de um novo pacote de sanções à Rússia, no qual a União Europeia está a trabalhar. Para Zelensky, é preciso tempo e continuar a luta, mas chegará o dia em que o “terror russo” se irá tornar “impossível”.

Depois do ataque a Vinnytsia e de outros ataques terroristas pelo exército russo, os ocupantes têm de sentir o que significa uma resposta justa ao terror. Em particular, será sentida graças às sanções”, afirmou.

O líder ucraniano revela que já começou o processo de identificação dos responsáveis do ataque, adiantando que tudo será feito para levar à justiça os “assassinos russos”.

Num novo balanço sobre o ataque que provocou 23 mortos em Vinnytsia, Volodymyr Zelensky refere que quase 200 pessoas pediram assistência médica, há registo de quatro pessoas em estado crítico e quatro ainda estão desaparecidos.

No discurso diário, Zelensky lembra também o ataque a duas universidades em Mykolaiv, a que se refere como um duplo crime: a destruição de instituições de ensino para que os novos educadores não possam ser treinados. No entanto, garante que tudo o que for destruído será restaurado e que, enquanto a Ucrânia vai preservar a humanidade e civilidade, a sociedade russa “com tantos assassinos e carrascos” vai permanecer “aleijada” por gerações.