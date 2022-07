Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Para o ano há Mundiais de Pista Coberta e ao Ar Livre, há Europeus ao Ar Livre e vou ter de trabalhar porque os adversários vão continuar a fazer o mesmo. Vamos ver o que traz para já o ano de 2022…”. Não tendo sido uma das quatro medalhadas de Portugal nos últimos Jogos, aqueles que mais vezes tiveram atletas nacionais no pódio da história, Auriol Dongmo foi uma das representantes que recebeu no final mais atenção e carinho por parte dos adeptos após uma passagem pela zona mista do Estádio Olímpico de Tóquio onde não conteve as lágrimas e admitiu sentir “a coisa mais horrível da vida” pelo quarto lugar.

“Tudo o que acontece na vida é Deus que quer, se Deus não quer uma coisa ela não acontece. Se ele quer uma coisa, acontece sempre porque ele é Deus. Se fico chateada com ele? Como posso ficar chateado com ele se ele é Deus? Não posso… Um bocadinho triste mas não vou ficar chateado com ele. E sim, agora vai continuar a dar-me força para o futuro. Promessa? Não, não tinha feito nenhuma promessa porque não faço promessas, não faço porque a minha relação com Deus não é de promessas, é de santificação do dia a dia. Não é assim com Deus, tu dás-me isto, eu dou-te aquilo, assim não vale a pena”, salientara a atleta nascida nos Camarões que se mudou para Portugal também por ser devota de Nossa Senhora de Fátima.

Como a própria tinha referido há quase um ano, tudo acontece por uma razão. Como a própria tinha referido há quase um ano, havia mais para conquistar no breve prazo porque “ainda há tempo para um dia ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos”. E se o primeiro objetivo já tinha sido atingido, com a medalha de ouro nos Mundiais de Pista Coberta realizados em Belgrado alcançada depois de pulverizar o recorde nacional absoluto com um fantástico 20,43, o segundo teve sinais iniciais positivos com a obtenção da qualificação para a final do lançamento do peso nos Mundiais ao Ar Livre logo na primeira tentativa.

Embora tenha ficado ainda longe do melhor máximo da temporada ao Ar Livre (19,68 feitos em março no Centro de Lançamentos de Leiria), Auriol Dongmo conseguiu no ensaio inicial um lançamento de 19,38, assegurando com uma margem confortável de 48 centímetros mínimo de apuramento para a decisão da especialidade. A luso-camaronesa foi também o melhor registo da ronda inicial entre os grupos A e B, tendo acabado com a marca mais alta do seu grupo A e sendo apenas batida depois pela chinesa Lijiao Gong, campeã olímpica em título (19,51). A canadiana Sarah Mitton chegaria também aos 19,38.

