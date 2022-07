"Não sou petista". Anitta demarca-se do Partido dos Trabalhadores e até Lula responde à cantora no Twitter

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após ter declarado o seu apoio ao candidato Lula da Silva nas eleições presidenciais de Outubro, a cantora Anitta voltou a utilizar a sua rede social Twitter para esclarecer os fãs que “não é petista“, apenas quer fazer a sua parte para impedir a reeleição de Jair Bolsonaro. A proporção das palavras da artista em justificar as suas intenções políticas fez até Lula da Silva juntar-se à conversa.

Anitta deixou bem claro a todos os membros do Partido dos Trabalhadores (PT), e aos seus 17,7 milhões de seguidores no Twitter, que não autoriza a sua imagem para promover o partido mas que a sua escolha nestas eleições era contribuir com a visibilidade para o candidato com mais hipóteses de vencer Bolsonaro. Reforça ainda que “não vai com a manada e que faz o que quer” pelo que os seus ideais políticos vão ficar apenas para as próximas eleições.

Atenção candidatos do PT, atenção partido PT. Eu NÃO SOU uma apoiadora do PT e NÃO SOU petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de — Anitta (@Anitta) July 16, 2022

Os tweets da artista com mais de 12 mil comentários levaram o próprio Lula da Silva a vir responder à sua demarcação política. O candidato reagiu de forma leve confirmando que percebeu também desde início a forma de apoio da cantora.

“Anitta, tu apenas demonstraste o teu apoio por mim e sei que não és petista. O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem pessoas que não gostam do partido mas mesmo assim estás connosco nesta caminhada, porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz”, respondeu Lula, também no Twitter.

@Anitta, de fato você só declarou seu apoio por mim e sei que não é petista. O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido mas mesmo assim está conosco nesta caminhada, porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz. — Lula (@LulaOficial) July 17, 2022

“Eu vou dormir porque falta só mais um espetáculo para terminar. O meu lugar preferido, Portugal. Terminando da melhor maneira”, escreve a cantora para encerrar o assunto fazendo referência ao concerto que vai dar este dia no MEO Marés Vivas 2022.

Esta posição de apoio de Anitta surgiu no seguimento de um homicídio, há uma semana, de um membro do PT, num crime que terá tido motivação pública.

“A partir deste momento eu sou Lulalá primeiro turno e vou lutar por uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições” escreveu.

Anitta explicou que a aposta violenta, agressiva e anti-democrática do atual governo não lhe dava outra opção e que caso não viole alguma lei eleitoral, disponibilizou-se a fazer “bombar a imagem” do líder do PT nas plataformas digitais.

O seu objetivo é claro: retirar do poder Jair Bolsonaro, “aquele que não se deve dizer o nome”, o qual a própria cantora em jeito de satirizar o “vilão da sua perspetiva”, apelida nas suas publicações de Voldemort. A linguagem “jovem” serve para viralizar e conquistar cada vez mais o seu público pelo que Lula da Silva é o seu “mago Dumbledore” que luta pela democracia, em clara referência à saga Harry Potter.