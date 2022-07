Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A confiança estava lá, a maneira como tinha alcançado o apuramento para a final conferia também uma dose extra de esperança na medalha, a decisão acabou por terminar de novo em desilusão como acontecera nos Jogos. “Em Tóquio estava muito mais bem preparada, mas hoje [madrugada de domingo em Lisboa] também estava bem, fiz uma boa marca no aquecimento, só que não conta. Agora é pensar nos Europeus”, admitiu no final. Apesar de ser uma das maiores esperanças nacionais na conquista de medalhas nos Mundiais ao Ar Livre de Eugene, Auriol Dongmo voltou a ficar fora do pódio como em Tóquio.

Se na madrugada de sexta-feira para sábado a lançadora luso-camaronesa, que ganhou o ouro no Mundial de Pista Coberta este ano em Belgrado com novo recorde nacional, tinha passado sem problema o “corte” com um primeiro lançamento a 19,38, agora a história mudou e, entre o esperado duelo entre EUA e China mesmo que com protagonistas diferentes, a atleta de 31 anos não conseguiu intrometer-se na luta pelas medalhas. No entanto, também na final as coisas começaram a correr de forma promissora.

This women's shot put final is going to be 🔥#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/mxUBUECB5q — World Athletics (@WorldAthletics) July 16, 2022

Se em Tóquio a grande referência americana tinha sido Raven Saunders, atleta que acabaria como vice-campeã olímpica, em Eugene foi Chase Ealey, medalha de prata no último Mundial de Pista Coberta, a assumir o protagonismo do país anfitrião. E, logo no primeiro ensaio, com um lançamento de 20,49 (a dois centímetros do melhor registo pessoal conseguido em junho, também em Eugene), foi para um primeiro lugar do concurso que não mais deixaria. Lijiao Gong, antiga bicampeã mundial e campeã olímpica em título, ficou-se pelos 19,58 que aumentaria depois para 19,84 e de seguida para 20,23. Auriol Dongmo ainda terminou a primeira ronda em terceiro com 19,44 mas não demorou a sair do pódio.

20.49m for 🥇@ealey_chase 🇺🇸 defeats Olympic shot put champion and two-time world champion Lijiao Gong 🇨🇳 to deliver the host nation its first gold medal.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/6t3wA21dad — World Athletics (@WorldAthletics) July 17, 2022

Logo na segunda tentativa, quando a portuguesa fez o melhor registo a 19,62, a neerlandesa Jessica Schilder bateu o recorde nacional dos Países Baixos com 19,77 e subiu ao terceiro lugar provisório depois de ter começado com um nulo. Auriol Dongmo não mais conseguiu responder: 19,38, nulo, 19,39, 19,54. E, mesmo no final, desceu mesmo para a quinta posição perante o 19,77 da canadiana Sarah Mitton. Entre as duas primeiras, nada de novo: Ealey ainda passou de novo os 20 metros (20,07), Dong subiu ainda a sua melhor marca para 20,39 mas o primeiro lançamento da norte-americana fez toda a diferença.

A lançadora nacional falhou assim um dos objetivos da temporada, que tinha revelado após o quarto lugar na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ainda assim, e desde que compete por Portugal (2020), Auriol Dongmo já conquistou o Mundial de Pista Coberta, este ano, e o Europeu de Pista Coberta, no ano passado, focando agora atenções no Campeonato da Europa ao Ar Livre que se realiza também este verão.