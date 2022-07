Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O momento no programa especial “Newsnight” passou à história como um autêntico acidente transmitido em direto nos ecrãs da BBC. Mas afinal, a prestação do príncipe André naquele 16 de novembro de 2019 pode nem ser a pior parte da história, com o duque de York há muito debaixo de fogo. Um fotógrafo em funções para aquele canal durante essa entrevista de má memória para a família real garante ter captado o filho de Isabel II num momento “embaraçoso”. Mark Harrison diz ter em sua posse uma imagem capaz de fazer cair o queixo do reino.

Citada pelo The Daily Mail, uma fonte próxima do formato Newsnight, que viu a foto original, acredita que se for tornada pública “será muito chocante, sobretudo se for retirada do contexto”. “Isto causaria muita vergonha a André, e imagine o quão elevada está a fasquia para ser possível embaraçá-lo depois de tudo o que aconteceu”.

Com a imagem até aqui mantida à distância do escrutínio do grande público, Harrison, que se recusa a fornecer mais detalhes sobre aquele registo, deixa no entanto um alerta: a foto em questão pode vir a ser revelada (ou a situação pelo menos dramatizada) em breve, no filme “Scoop”, cuja produção arranca em novembro e que viaja precisamente aos bastidores desta famosa entrevista do duque a Emily Maitlis, sobre o seu relacionamento com Jeffrey Epstein — ao longo da qual André negou veementemente que fez sexo em três ocasiões com a vítima de tráfico sexual Virginia Roberts.

“Foi visto por apenas algumas pessoas, mas seria uma coisa em grande para a família real. Há muito mais a partir desse dia que ainda não é do conhecimento público”, diz o fotógrafo, sugerindo que o príncipe terá insistido para que a imagem permanecesse em segredo.

O porta-voz do duque, que em fevereiro chegou a acordo com Virginia Giuffre no caso de agressão sexual, por uma quantia não revelada (o príncipe não fez no entanto nenhuma admissão de culpa), recusou comentar. Também a BBC não respondeu aos pedidos do jornal.

Quanto a Scoop deverá basear-se em larga medida no livro “Scoops: Behind the Scenes of BBC’s Most Shocking Interviews'”, do ex-produtor de Newsnight, Sam McAlister.