Descobrir vida fora do planeta Terra é um dos maiores desafios da investigação feita no espaço, mas há quem anseie por mais e queira encontrar vida extraterrestre inteligente. O grupo SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) tem procurado ativamente sinais alienígenas, mas até ao momento sem sucesso. Uma equipa de alunos da Universidade Estadual da Pensilvânia (Penn State) propõe agora uma nova forma de o fazer, conforme o comunicado da instituição. Já este ano, uma equipa do Reino Unido tinha sugerido o uso de comunicação quântica.

Sabe-se que as estrelas e buracos negros conseguem “dobrar” a luz que viaja no espaço devido à força da gravidade que exercem. Assim, estes objetos celestes enormes e com uma grande massa funcionam como uma lente, desviam os raios de luz, focam-nos e ampliam o sinal. Já terá visto (pelo menos nos filmes) como uma lente de vidro ao Sol consegue focar os raios num ponto e incendiar uma porção de erva seca. Neste caso, nada pega fogo, mas a focagem e amplificação da luz permite que esta percorra distâncias maiores — talvez até mesmo atravessando uma galáxia.

