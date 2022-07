A média dos preços nas gasolineiras ficou, na semana de 11 a 17 de julho, 0,4 cêntimos acima do preço médio semanal determinado pela ERSE, no caso da gasolina, e 2,5 cêntimos acima no do gasóleo, foi esta segunda-feira divulgado.

Relativamente à semana anterior verificou-se que a média dos Preços de Venda ao Público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 0,4 cent/l acima do preço eficiente, dessa semana, no caso da gasolina 95 simples e 2,5 cent/l acima no caso do gasóleo simples”, de acordo com a informação do Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Em termos percentuais, “a gasolina 95 simples foi anunciada nos pórticos 0,2% acima do Preço Eficiente e o gasóleo simples foi anunciado 1,2% acima do preço eficiente”, refere a mesma informação.

O preço eficiente “é um preço médio semanal determinado pela ERSE e resulta da soma das seguintes componentes: os preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respetivos fretes marítimos, a logística primária, incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos”, refere o regulador.

Ainda relativamente à semana anterior, e no que diz respeito aos preços com desconto que são preços médios publicado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) “a gasolina 95 simples apresentou um desvio de – 2,3% face ao preço eficiente e o gasóleo simples – 2,5%”.

Assim, em termos absolutos, estas estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, em 4,7 cent/l abaixo dos respetivos preços eficientes”.

Preço com desconto, refira-se, é apurado com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, “ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento, como cartões frota e outros“.

De acordo com o regulador, para esta semana (18 a 24 de julho) “o preço eficiente antes de impostos é de 1,161 Euro/l para a gasolina 95 simples e de 1,229 Euro/l para o gasóleo simples. Após impostos, o preço eficiente fica nos 1,989 Euro/l e nos 1,921 Euro/l, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente”.

O Governo anunciou, a 1 de julho, que o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para os 13% vai manter-se nos meses de julho e agosto.