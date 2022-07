A portuguesa Irina Rodrigues procura esta segunda-feira ficar “ainda mais feliz” na qualificação do lançamento do disco dos campeonatos do mundo de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, contra todas as probabilidades.

A lançadora natural de Leiria, de 31 anos, admitiu que vai ser difícil chegar à final na sua quinta presença em Mundiais — tem como melhor resultado o 17.º na estreia, em Moscovo2013 –, tendo em conta os 64 metros de marca de qualificação direta.

“A probabilidade é baixa, porque não atingi muitas vezes os 60 metros. Não digo que seja impossível, porque não há impossíveis”, admitiu Irina Rodrigues, sem excluir totalmente um lugar entre as 12 melhores.

A atleta do Sporting ocupa o 31.º lugar do ranking mundial, com 62,08 este ano e melhor marca pessoal de 63,96, e vai disputar o Grupo B, a partir das 18h35 locais (02h35 de terça-feira em Lisboa), depois de a recordista nacional Liliana Cá se estrear nos Mundiais, também no disco, no Grupo A, a partir das 17h10 (01h10).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não consigo dizer um número ou uma qualificação, porque, depois de Tóquio2020, e como já tenho 31 anos, fiz a opção de investir na minha formação académica, mas mantive a presença nos Mundiais como objetivo e o ranking assim o permitiu”, reconheceu Irina Rodrigues.

Com a consciência de ter feito o máximo, e com espírito positivo, apesar da preparação diminuída pela conciliação com o quinto ano de medicina.

“Sinto-me feliz e muito grata por estar aqui e espero que isso se transforme num resultado que ainda me deixe mais feliz“, salientou.

É com essa felicidade que Irina Rodrigues aposta, numa postura diferente relativamente a grandes competições anteriores, como nos dois Jogos Olímpicos que disputou, Londres em 2012 e Tóquio2020, no ano passado.

“Não tenho uma marca como referência, porque sempre que o tive nunca a alcancei. Prefiro não apostar numa marca, mas a ansiedade costumava estar presente nestes grandes campeonatos e, desta vez, estou mais madura e isso pode ter um resultado diferente”, assegurou.

Por isso, a estratégia parece simples: “Se conseguir fazer uma boa técnica, tiver a confiança suficiente para me manter dentro do círculo e aplicar a velocidade necessária, acho que saio daqui ainda mais feliz”.

As atletas que superarem esta segunda-feira os 64 metros, ou as 12 melhores na qualificação, vão disputar a final do lançamento do disco na quarta-feira, às 18h30 (02h30).

Mamona procura repetir êxito prateado de Tóquio2020 nos mundiais de atletismo

A portuguesa Patrícia Mamona procura esta segunda-feira repetir o êxito dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 na final do triplo salto dos campeonatos do mundo de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos.

Frente à venezuelana Yulimar Rojas, campeã olímpica e recordista mundial, a triplista portuguesa, medalha de prata nos Jogos disputados no ano passado, tenta chegar ao pódio, na final da disciplina, marcada para as 18h20 locais (02h20 de terça-feira em Lisboa).

A campeã da Europa ao ar livre em 2016 e indoor em 2021 chegou à final com a 10.ª marca da qualificação, ao saltar 14,32 na terceira tentativa, depois de se ter apresentado em Eugene2022 com a 14.ª marca do ano (14,42 metros), alcançada em março, nos Mundiais em pista coberta, nos quais ficou no sexto lugar.

Superada a qualificação, mesmo com dores nas costas, Mamona, de 33 anos, tenta confirmar o terceiro lugar no ‘ranking’ mundial, atrás da ‘extraterrestre’ Yulimar Rojas e da jamaicana Shanieka Ricketts, ou, pelo menos, melhorar o sexto lugar alcançado em Doha2019, na melhor das suas quatro anteriores presenças em Mundiais.

Novamente em competição vai estar a velocista Lorene Bazolo, nos 200 metros, depois do afastamento nas eliminatórias nos 100 metros. Aos 39 anos, a recordista nacional nas duas distâncias, com 11,10 e 22,64 segundos, vai disputar a segunda série, às 18h07 (02h07 de terça-feira em Lisboa).

A luso-congolesa tem 23,09 como melhor registo do ano, sendo a 59.ª da hierarquia na competição.

Bazolo vai procurar um dos três primeiros lugares ou ser uma das seis mais rápidas entre as restantes para chegar às semifinais, a disputar na terça-feira, a partir das 18h05 (02h05 de quarta-feira em Lisboa).

Liliana Cá, no Grupo A, a partir das 17h10 (01h10 de terça-feira em Lisboa) e Irina Rodrigues, no B, depois das 18h35 (02h35 de terça-feira em Lisboa) vão estrear-se na 18.ª edição dos Mundiais no lançamento do disco, procurando um arremesso acima dos 64 metros de apuramento direto, ou um dos 12 melhores lugares, para chegarem à final, agendada para quarta-feira, às 18h30 (02h30 de quinta-feira em Lisboa).

Cá, de 35 anos, quinta em Tóquio2020, ocupa a mesma posição no ranking mundial, detendo 63,62 metros como melhor marca do ano — longe do seu recorde nacional de 66,40 –, enquanto Irina Rodrigues, de 31, surge no 31.º posto, com 62,08 este ano e melhor marca pessoal de 63,96.

Segunda-feira, 18 jul:

HORA Local (Lisboa) DISCIPLINA ATLETA(S)

17h10 (01h10, 19 jul) Lançamento do disco (F) – qualificação Liliana Cá

18h07 (02h07) 200 metros (F) – eliminatórias Lorene Bazolo

18h20 (02h20) Triplo salto (F) Patrícia Mamona

18h35 (02h35) Lançamento do disco (F) – qualificação Irina Rodrigues