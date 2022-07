Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em pessoas acima dos 60 anos dada assim que possível mostra “claros benefícios de acordo com os modelos matemáticos”, segundo o comunicado conjunto entre o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A toma antecipada da segunda dose de reforço não deve ser considerada apenas para as pessoas com 80 anos ou mais, mas também para os adultos com idades compreendidas entre os 60 e os 79 anos e os indivíduos com comorbilidades, independentemente da idade, para prevenir doença grave e salvaguardar a capacidade dos sistemas de saúde”, concluem as duas entidades.

As vacinas contra a Covid-19 servem para reduzir os casos de doença severa, internamentos, morte e também para proteger os sistemas de saúde, lembra o comunicado. Considerando que as pessoas com comorbilidades ou com mais de 60 anos continuam em risco de doença severa, daí a recomendação para o segundo semestre de 2022.

As organizações destacam que o desenrolar acelerado desta campanha de vacinação será particularmente importante — e terá mais impacto — nos países que estão agora a enfrentar uma nova vaga de infeções com as linhagens da Ómicron BA.4 e BA.5 e que ainda não tenham atingido o pico. A taxa de infeção está a aumentar na Europa há cinco semanas e em 23 dos 27 países da região a taxa de infeção aumentou nas pessoas acima dos 65 anos.

As campanhas de vacinação devem também incentivar as pessoas elegíveis a completarem o plano de vacinação e a tomar a primeira dose de reforço, caso não o tenham feito ainda”, recomendam as entidades.

Não existem dados que indiquem que as variantes BA.4 e BA.5 causem doença mais severa que BA.1 e BA.2, mas como os casos estão a aumentar entre os mais velhos, também aumenta a prevalência de doença grave, como já acontecia com outras variantes.

A taxa de mortalidade na Europa têm-se mantido baixa, mas com o aumento de casos de infeção com o SARS-CoV-2 e internamentos, também se prevê um aumento do número de mortes.

O ECDC e a OMS reconhecem que os sistemas de vigilância para a gripe e Covid-19 sofreram um forte impacto com a pandemia e que devem ser reajustados, sobretudo de forma a poderem monitorizar outros vírus respiratórios e identificar precocemente uma nova epidemia.