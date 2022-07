Uma mulher de 23 anos morreu esta segunda-feira de manhã atropelada pelo metro do Porto, em Matosinhos, disse fonte da empresa à agência Lusa.

O acidente ocorreu pelas 09h00, perto da estação Pias, e interrompeu a circulação da Linha Verde — que liga Campanhã, no Porto, ao ISMAI, na Maia— nos dois sentidos que, entretanto já foi restabelecida.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto apontou que, além de dez opeacionais e cinco viaturas da PSP e dos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, esteve no local o INEM com uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma mota.

O óbito foi declarado no local.