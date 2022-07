Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente russo disse esta segunda-feira que é impossível cortar a Rússia do resto do mundo. Vladimir Putin admite que as sanções impostas pelo Ocidente são “um grande desafio”, mas garante que não vão fazer regredir o desenvolvimento do país.

“Não apenas as restrições, mas o encerramento quase completo do acesso a produtos estrangeiros de alta tecnologia está a ser, deliberadamente, usada contra o nosso país”, afirmou Vladimir Putin, citado pela Reuters. “Mas não vamos desistir e entrar num estado de desordem”, sublinhou.

Para o líder russo, a resposta está numa aposta no desenvolvimento de tecnologia e de empresas no país. Entretanto o ministro das Finanças, Anton Siluanov, referiu que esta é uma prioridade, mas que cada rublo (moeda russa) de investimento estatal deve ser acompanhado por pelo menos três rublos de investimento privado

Desde o início da guerra na Ucrânia que a Rússia tem sido atingida por sanções com o objetivo de isolar o país da economia global.

Esta segunda-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia estiveram reunidos para discutir um novo pacote de sanções a aplicar a Moscovo. O Conselho Europeu já chegou a um acordo para um novo pacote de 500 milhões de euros para ajuda militar à Ucrânia, a partir do Fundo Europeu da Paz.