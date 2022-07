Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um violinista inglês toca uma canção triste ao lado da estátua de Vasco da Gama, photo opportunity habitual para quem visita Angra. Instantes antes, os sinos da Igreja da Misericórdia dando a meia hora tinham-se substituído a quaisquer pancadas de Molière, fazendo com que tudo o que acontece depois tanto possa ser espectáculo como realidade (em todo o caso, ambos serão sempre a soma de um e outro, o que é inevitavelmente mais interessante). As silhuetas que vão surgindo atrás, nas Portas do Mar, parecem subir a cena, preparadas para tomar parte na atuação, antes de percebermos que são apenas banhistas a vir da Prainha. Uma menina-fantasma entra carregando um grande barco de papel, feito com o correio do Atlântico Norte, e distribui um poema:

“O oceano dura sempre, e as ondas sem fim

sussurram nas areias:

não te esqueças,

não te esqueças / não te esqueças”

