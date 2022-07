Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter realizado uma digressão pela Europa, e ter atuado duas vezes em Portugal, Anitta voltou ao Brasil e está internada num hospital em São Paulo.

Na semana passada a cantora brasileira tinha admitido estar à espera de uma cirurgia devido ao diagnóstico de endometriose, mas o motivo da sua hospitalização não foi ainda revelado.

Na rede social Instagram pode ver-se as stories da artista acompanhada pelo namorado Murda on the Beat e pela amiga Gessica Kayane, que publicou no Twitter uma foto ao lado de ambos.

Daddy and daughter apoiando a mami no hospital pic.twitter.com/O4X3fnBvzg — GKAY (@gessicakayane) July 19, 2022

Através das suas redes sociais, Anitta — que atuou a 26 de junho no Rock In Rio Lisboa, e no passado domingo no MEO Marés Vivas — já tinha admitido aos fãs o cansaço provocado pela digressão europeia. Na sua segunda atuação em Portugal, que aconteceu em Vila Nova de Gaia, a cantora precisou mesmo de recorrer a soro antes de subir ao palco.