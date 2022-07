Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O canal de notícias russo Dozhd (TV Rain) começou esta segunda-feira a transmitir a partir do exterior, após ter sido bloqueado devido à cobertura sobre a invasão na Ucrânia. Na última transmissão os funcionários da Dozhd abandonaram o estúdio em direto enquanto declaravam um “não à guerra”. Quase quatro meses depois a estação retoma a atividade através do canal do Youtube, com um programa de notícias apresentado pelo editor Tikhon Dzyadko.

Segundo o jornal britânico, o canal tem licença para transmitir na União Europeia e, à semelhança de outros meios de comunicação, decidiu estabelecer-se na Letónia, apesar de também ter estúdios em Amesterdão, Paris e Tbilisi.

“Como nos últimos 12 anos, vamos cobrir eventos e informação sem censura e manipulação”, garantiu a emissora no primeiro dia de volta ao trabalho. Prometem um regresso gradual às operações através das plataformas digitais e televisão, com novos projetos planeados para o outono.

Com a invasão à Ucrânia, a Rússia lançou uma campanha para reprimir vários meios de comunicação social independentes. A Dozhd viu-se obrigada a suspender as suas operações após as autoridades russas terem bloqueado o canal em março devido às informações que difundiram sobre a guerra começada a 24 de fevereiro.