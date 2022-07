O presidente da Câmara Municipal de Londres afirmou esta terça-feira que o calor intenso na capital britânica está a colocar sob “imensa pressão” os bombeiros, que declararam um “incidente grave” devido a uma série de incêndios.

“Isto é grave. O Corpo de Bombeiros de Londres está sob imensa pressão” anunciou na rede social Twitter, reiterando o apelo feito nos últimos dias para as pessoas terem cuidado a fazer churrascos e não deixarem garrafas de vidro partidas ou beatas no chão devido ao risco de ignição.

NEW: London Fire Brigade has just declared a Major Incident in response to a huge surge in fires across the capital today.

This is critical: @LondonFire is under immense pressure. Please be safe.

I'm in touch with the Commissioner and will share updates when I have them.

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) July 19, 2022