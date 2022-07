Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As próximas eleições estão longe — no próximo ano apenas a Região Autónoma da Madeira elege novo governo regional –, mas as sondagens mostram alterações significativas na perceção dos portugueses em toda a linha. Marcelo Rebelo de Sousa perde a popularidade que já teve, o Partido Socialista não repetiria a maioria absoluta, o PSD recupera sob a liderança de Montenegro e até a CDU — apesar do posicionamento sobre a guerra na Ucrânia — cresce nas intenções de voto.

O Presidente da República baixou para a nota mais baixa desde que chegou à presidência, ainda que se mantenha positiva. Na escala cujo valor máximo é 20, Marcelo Rebelo de Sousa tem uma avaliação média de 12,9. Em maio do ano passado a avaliação era de 15,7, já mais baixa que os 16,3 de novembro de 2016.

Na Assembleia da República, na sondagem do CESOP para a RTP, Público e Antena 1, os socialistas descem dos 41,37% para os 38% de intenções de voto, sendo o partido que mais desce desde as eleições. Apesar de o resultado de janeiro ter atirado o CDS para fora do Parlamento a sondagem mostra que a ausência dos democratas-cristãos da Assembleia da República penaliza ainda mais nas intenções de voto: tem apenas 1% da intenção de voto dos portugueses inquiridos. O PAN também perde, descendo do 1,58% para 1%.

Já o PSD, que tem agora Luís Montenegro na liderança é o partido que mais sobe nas intenções de voto, conquistando mais 2 pontos percentuais face ao resultado que Rui Rio obteve em janeiro. Passaria dos 27,67% para os 30%.

A esquerda continua a ser mais forte, mas a diferença para a direita diminui. Se em janeiro toda a esquerda e o PAN juntos somavam quase 53%, mais 10 pontos percentuais do que a direita, nesta sondagem a esquerda desce para os 51% e a direita sobe aos 46%. O Bloco de Esquerda e a CDU conquistam cerca de 5% cada.

O Livre duplica o resultado de janeiro, passando de 1% para 2% das intenções de voto, passando à frente do PAN.

Ainda na direita, o Chega cresce dois pontos percentuais (para os 9%) nas intenções de voto, em relação ao resultado das legislativas de janeiro, afastando-se da Iniciativa Liberal (6%) que sobe um ponto percentual.