Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O público estava impaciente. O concerto dos Scorpions na Altice Arena estava marcado para as 21h, mas eram 21h10 e a música continuava a tocar no interior do recinto, praticamente cheio. Os fãs reagiam a cada movimento em cima do palco, tapado por um enorme pano preto com o nome da banda alemã. Mas de pouco valia — foi preciso esperar até cerca das 21h15 para que a música se calasse, o pano caísse e um outro pedaço de tecido aparecesse, com a mensagem: “Estão prontos para rockar?”.

Tudo no concerto desta quinta-feira foi construído para fazer lembrar o estatuto dos Scorpions enquanto lendas do rock mundial. Formada em 1965, na cidade de Hanôver, a banda teve o seu período de maior sucesso nas décadas de 1980 e 1990, quando lançou álbuns como Animal Magnetism, Blackout ou Crazy World. Passados quase 60 anos, os Scorpions continuam na estrada para mostrar que a há muito anunciada “morte do rock” é um mito e que, apesar da ascensão de outros géneros musicais, ainda existem muitos rock believers, nome do mais recente álbum, que os levou de novo percorrer a Europa e a aterrarem em Lisboa. O concerto desta segunda-feira à noite na Altice Arena foi o último da digressão europeia, antes do grupo se aventurar em terras norte-americanas. O cansaço era particularmente evidente em Klaus Meine, vocalista e um dos membros mais antigos dos Scorpions. Aos 74 anos, Meine já não tem a energia e agilidade de outros tempos. No final da atuação, mexia-se com alguma dificuldade, ao contrário da restante banda, em grande forma apesar dos espetáculos acumulados.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.