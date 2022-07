Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia vai romper as ligações diplomáticas com a Bielorrússia caso as suas forças cruzem a fronteira em apoio à invasão russa, garantiu o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, citado pela Euromaiden Press.

Dmytro Kuleba lembra que as relações diplomáticas com a Rússia cessaram com o início da guerra, a 24 de fevereiro, e diz que o mesmo vai acontecer se a Bielorrússia decidir invadir.

A Bielorrússia é cúmplice neste crime de agressão, ninguém questiona isso”, afirmou.

O chefe da diplomacia ucraniana critica a posição contraditória da Bielorrússia que, apesar de manter relações com a Ucrânia, já cedeu território aos russos para bombardear o território ucraniano.

Na semana passada, o chefe de Estado bielorrusso revelou que reforçou a presença militar na fronteira que partilha com a Ucrânia.

“Deus nos livre se esta guerra um dia chegue à Bielorrússia. Mas será da maneira que teremos de proteger a nossa pátria se pessoas loucas fizerem isso”, assinalou Alexander Lukashenko, que garante que “tem tirado conclusões relevantes” do conflito na Ucrânia.