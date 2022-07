Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Haris Seferovic foi emprestado com opção de compra ao Galatasaray, Pizzi tem em mãos uma proposta do Dubai (embora esteja agora de fora por motivos pessoais), outros sete jogadores acabaram “cortados” na lista de 28 escolhidos por Roger Schmidt para mais um encontro particular, desta vez frente ao Girona na Suíça – e se alguns jogadores mais jovens ficaram a saber que ou “baixam” à equipa B ou são emprestados para terem minutos de Primeira Liga, outros como Gabriel e Taarabt viram de forma mais percetível o fim de linha nos encarnados. O plantel do Benfica ainda vai sofrer algumas mexidas mas a atual fase de preparação acelerou essas mesmas alterações e o teste com o conjunto espanhol ajudaria nisso.

Olhando para a lista de 28 convocados, as mudanças podem atravessar todos os setores. Na baliza, a não ser que Vlachodimos e/ou Helton Leite convençam Schmidt, poderá chegar mais um guarda-redes com um dos atuais a sair; na defesa, com a questão do eixo central ainda por resolver perante o excesso de opções, Grimaldo continua sem renovar e deve ser vendido, com a chegada de outro lateral esquerdo para se juntar a Ristic (que está lesionado); no meio-campo, há alvos conhecidos que são do agrado do treinador alemão (Fredrick Aursnes ou Sangaré) e jogadores que têm os dias contados na Luz como Weigl ou Meïte, entre outros; no ataque, Gonçalo Ramos ainda é dúvida mas há interesse em garantir mais um avançado.

Enquanto esses processos iam sendo resolvidos, Schmidt estava apostado em manter aquilo que teve início no Troféu do Algarve, nas vitórias claras sobre os franceses do Nice e os ingleses do Fulham: estabelecer uma equipa base para o início oficial de temporada que está apenas a dez dias (primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Champions, frente a Midtjylland ou AEK Larnaca), consolidar métodos e ideia de jogo, dar rotinas a unidades que parecem estar certas neste arranque. E foi com esse contexto que voltou a apostar nos mesmos dez jogadores de campo de início que tinham jogado nas duas últimas partidas, apostando agora num outro guarda-redes em relação ao Fulham: Helton Leite; Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo; Florentino Luís, Enzo Fernández, João Mário, Neres, Rafa e Gonçalo Ramos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao contrário dos jogos anteriores, esse onze acabou por não conseguir desfazer o nulo num encontro que teria depois muitos golos na segunda parte e um destaque que já tinha estado em evidência na partida com o Reading em Inglaterra, Alexander Bah. A discutir uma vaga no lado direito da defesa com Gilberto, o lateral dinamarquês, considerado o Melhor Jogador da última Liga checa, voltou a destacar-se não só com um golo mas com várias investidas que deram largura ao futebol ofensivo dos encarnados, deixando sinais de que poderá intrometer-se naquela que parece ser nesta fase a titularidade do brasileiro. No polo oposto, a questão das bolas paradas defensivas e mais dois golos consentidos na sequência de livres laterais.

Os encarnados voltaram a ter um início de jogo muito positivo, com a criação de duas oportunidades flagrantes para marcar por diferentes formas: primeiro, num lançamento longo do central Otamendi a explorar a profundidade onde apareceu João Mário a assistir Gonçalo Ramos para o remate defendido para canto por Juan Carlos (2′); depois, numa combinação no corredor direito com exploração da zona central em que Gilberto serviu David Neres para a tentativa que saiu ao lado (6′). A pressão alta e a boa reação à perda colocavam o Benfica muitas vezes com bola no último terço mas o Girona foi encontrando mais soluções para bloquear o jogo ofensivo dos lisboetas, baixando o bloco para retirar espaços entre linhas.

Com o passar dos minutos, esse ímpeto ofensivo foi perdendo fulgor, com os espanhóis a conseguirem por duas vezes saltar essa pressão alta que colocava Florentino Luís e Enzo Fernández em zonas adiantadas sem conseguir depois traduzir em perigo essas incursões. Assim, a principal ameaça à baliza de Helton Leite acabou por surgir de bola parada, com o avançado Stuani a cabecear sozinho ao segundo poste ao lado (19′). O intervalo chegaria com um grande lance ofensivo de Enzo Fernández numa transição a isolar entre os centrais contrários Gonçalo Ramos que não conseguiu depois rematar (45′) mas, até aí, só houve mais um remate com algum perigo num lance individual de David Neres de fora para dentro (32′).

Existia a dúvida se a ideia de Roger Schmidt passaria por dar mais minutos de rodagem ao onze inicial ou trocar de novo toda a equipa em campo, imperando a última possibilidade com as entradas de Vlachodimos, Alexander Bah, António Silva, Vertonghen, Gil Dias, Weigl, Meïte, Chiquinho, Diego Moreira, Henrique Araújo e Yaremchuk. Ou seja, os mesmos dez que entraram diante do Fulham à exceção de Meïte, a ocupar a vaga de Martim Neto, que começaram a todo o gás com Chiquinho a rematar pouco ao lado de meia distância (47′) e Diego Moreira a desviar pouco ao lado na área um cruzamento de Bah (49′). No entanto, e no seguimento de um corte mal feito por Meïte após um livre lateral na esquerda, foi mesmo o Girona a inaugurar o marcador com Stuani a não perdoar a “borla” dos encarnados para fazer o 1-0 (52′).

O Benfica estava numa posição de desvantagem como ainda não conhecera durante a pré-temporada mas esse resultado durou pouco mais de cinco minutos e também devido a uma bola parada (terceiro encontro seguido a marcar na sequência de um canto): António Silva conseguiu ganhar de cabeça uma segunda bola e assistiu Vertonghen para um remate de primeira sem hipóteses para Juan Carlos (58′). Estava dado o mote para algo mais no jogo, com a reviravolta a surgir ainda no quarto de hora inicial do segundo tempo com o jovem Diego Moreira a ganhar à entrada da área e Bah a marcar num remate cruzado (60′). O encontro virara de vez, também perante a quebra física do Girona, e Yaremchuk aproveitou uma falta na área sobre Chiquinho para fazer o 3-1 de grande penalidade (68′). Dez minutos, três golos.

Esse melhor momento no encontro acabou por não ter depois continuidade, com Diogo Gonçalves, Paulo Bernardo, Musa e Rodrigo Pinho a serem lançados na partida para que todos os disponíveis tivessem minutos na deslocação à Suíça. Antes, os espanhóis conseguiriam ainda reduzir a desvantagem naquele que parece ser nesta fase um dos calcanhares de Aquiles da equipa, as bolas paradas defensivas: mais um livre lateral longo batido da esquerda, primeira bola ganha no ar e antecipação de Bueno a fazer o 2-0 (75′). No entanto, e já nos minutos finais, Rodrigo Pinho aproveitou da melhor forma um cruzamento da esquerda de Diogo Gonçalves para rematar de primeira na área para o 4-2 final no encontro (89′).