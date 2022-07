Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Cotrim Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal, acusa PS e PSD de estarem a fazer “arranjinhos” em temas nos quais pretendem chegar a um entendimento, nomedamente no caso do aeroporto. Depois de uma reunião privada de quase quatro horas entre António Costa e Luís Montenegro, o líder liberal comentou o assunto e considerou que se trata de um processo “antidemocrático“, devido à tomada de decisões “dessa importância a dois”.

“Portugal está a ficar com mais uma instituição, temos a Presidência da República, o Governo, a Assembleia da República e agora temos as reuniões a dois do primeiro-ministro com o líder do PSD, onde durante três ou quatro horas se decidem coisas que depois vêm à Assembleia da República para quê? Para serem retificadas, para pôr um carimbo?”, questiona o líder da IL, que culpa o bloco central pela forma como Portugal foi governado nos últimos anos.

Já sobre a descentralização, num dia em que Cotrim Figueiredo está nas Rotas Liberais em Viana do Castelo, coloca-se ao lado de Luís Montenegro, frisando que concorda “exatamente” com o líder do PSD, que disse que o acordo era “mínimo”. “A descentralização não pode ser uma mera repartição de consequências e recursos, tem de envolver a capacidade de decisão. A descentralização só interessa se aproximar decisão dos cidadãos”, argumentou o liberal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para que tal aconteça, Cotrim Figueiredo realçou que a nível local será preciso haver liberdade de decisão sobre “os horários de funcionamento de centros de saúde, a contratação de professores, a forma como se organiza os transportes coletivos, a distribuição elétrica ou de água”.

“O que está a ser feito é transformar autarquias em capatazes de decisões tomadas nos ministérios em Lisboa”, acusa o presidente da IL, frisando que “ainda não é desta” que o processo de descentralização acontece.