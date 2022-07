Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Bhagwant Mann, chefe do governo de Punjab, deu entrada no Hospital Indraprastha Apollo, em Deli, depois de ter bebido água diretamente do riacho sagrado Kali Bein, ao qual se dirigiu para comemorar o 22.º aniversário da limpeza do mesmo.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais e tornou-se viral.

CM @BhagwantMann drinking water directly from the holy river blessed by Guru Nanak Sahib Ji. The cleaning of this auspicious river has been undertaken by Sant Balbir Singh Seechewal Ji (Rajya Sabha MP from Punjab)@AAPPunjab pic.twitter.com/bWPbVWTVD1 — Sodhi Vikram Singh (@SodhiVikramSin) July 18, 2022

De acordo com fontes governamentais, citadas pelo The Indian Express, o governador começou a sofrer fortes dores no estômago na noite de terça-feira. Após os sintomas, foi transportado de avião da sua residência oficial, em Chandigarh, até ao hospital, em Deli.

A notícia foi mantida em segredo por parte do Governo. Fonte hospitalar disse ao jornal indiano que Mann já fez exames e continua internado, tendo sido confirmado que a doença teve origem no consumo de água do riacho. Bhagwant Mann estará de regresso aos trabalhos na próxima quinta-feira.