O PCP questionou esta sexta-feira o Ministério da Saúde sobre se a intenção de ampliar as urgências dos Hospitais da Universidade de Coimbra terá como efeito um encerramento do serviço no Hospital dos Covões, na outra margem do Mondego.

O PCP tomou conhecimento da pretensa ampliação do serviço de urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra [HUC], parte integrante do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra [CHUC], o que gerou evidentes preocupações pela já existente sobrecarga deste serviço, tanto em termos de espaço como em termos de trabalhadores”, pode ler-se na questão assinada pelo deputado João Dias e a que a agência Lusa teve acesso.

No documento, o PCP recorda que em Coimbra haveria alternativas que permitiam “descongestionar estes serviços”, notando que é tomada a opção de se seguir no sentido “inverso” e concentrar serviços nos “já sobrecarregados HUC”.

Considerando os sucessivos encerramentos no Hospital Geral dos Covões [parte integrante do CHUC], tememos que esta ampliação possa servir como justificação para o tão ansiado encerramento do serviço de urgência do Hospital dos Covões”, frisou, recordando que este serviço já não funciona no período noturno desde 2021.

Para os comunistas, o Hospital dos Covões “é essencial para a região Centro e o seu depauperamento tem vindo a lesar fortemente as populações e os trabalhadores”.

A tão propalada concentração de serviços não é mais que o encerramento de serviços, com a sua consequente degradação, favorecendo o negócio privado da doença, que tem vivido dias áureos em Coimbra”, refere a questão endereçada à tutela liderada por Marta Temido.

No documento, para além de perguntar se se prevê o encerramento das urgências dos Covões, o deputado João Dias questiona ainda o porquê da ampliação daquele serviço nos HUC, havendo “melhores alternativas no concelho”.