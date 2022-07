Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois do que se sucedera no concerto em Águeda, Pedro Abrunhosa reagiu publicamente às declarações da Embaixada russa, que acusou o cantor de proferir “coisas grosseiras e inaceitáveis sobre os cidadãos da Federação da Rússia”.

Em entrevista à TVI, Abrunhosa começou por justificar o momento. “Essa palavra de ordem tornou-se naturalmente a palavra da resistência de toda uma oposição a esta guerra. Não há aqui qualquer ofensa pessoal”, disse, referindo-se à expressão “go f*ck yourself”, que utilizou no concerto.

O que é incrível é que se tente reverter esta palavra, honorando uma culpa de ofensa e esquecendo as bombas que caem diariamente em cima de casas civis”, respondeu Pedro Abrunhosa à Embaixada russa.

Relativamente ao que disse, Abrunhosa não tem dúvidas: “O silêncio é cúmplice. A minha voz é a voz dos portugueses. Este comunicado é, em todos os títulos, absolutamente abjeto. Esperava que a Embaixada se preocupasse com os civis que estão a morrer”.

O cantor vai mais longe e apelida o comunicado de tentativa de “censura”. “Estamos a discutir que um cidadão português não possa exprimir a sua palavra, a sua vontade, num país democrático, em cima de um palco, perante uma audiência e sem ser ameaçado”.

Existe aqui o exercício de uma tentativa de censura perante a comunidade artística, da qual sou representante, e os cidadãos portugueses”, afirma Abrunhosa.

Depois de tomar conhecimento da resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Abrunhosa considerou que o organismo “deveria de expulsar a diploma que redigiu esse comunicado. Entendo que não o possa fazer porque haveria uma retaliação. Temos que ser assertivos e não nos podemos acobardar perante o ‘bullying’ dos tiranos”.

Durante este sábado, Ksenia Ashrafullina, ativista russa, disse à CNN Portugal que “a embaixada só representa Putin, não representa os russos em Portugal. Como russa, até diria que as palavras de Pedro Abrunhosa são bastante fofinhas. Abrunhosa até podia estender o convite a mais dois cidadãos agora portugueses: os oligarcas russos”.

Em comunicado, a Embaixada russa em Portugal condenou as “declarações inaceitáveis do cantor Pedro Abrunhosa”, dando conta que “tem recebido cartas dos compatriotas russos zangados que afirmam estar chocados pelo comportamento dum dos famosos cantores portugueses”.

Pedro Abrunhosa incentivava em êxtase os espetadores, entre os quais os russos que também pagaram os bilhetes, que repetissem o que estava a gritar, tendo no final expressado o desejo que as palavras dele fossem ouvidas em Moscovo”, completa a Embaixada.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros respondeu e repudiou o “tom e conteúdo” do comunicado, sublinhando “a liberdade de expressão, com particular ênfase no domínio cultural e artístico, como um valor inalienável em Portugal”.