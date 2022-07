Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Aquela passagem sorridente mas sempre discreta na apresentação da equipa técnica antes do jogo, um longo abraço a Julen Lopetegui na entrada das equipas, muitas indicações e até cara de preocupação nos 45 minutos iniciais, elogios e expressões afirmativas perante a reação que foi vendo na segunda parte. Rúben Amorim poderia estar perante um encontro particular que no final terminava com a entrega do Troféu Cinco Violinos mas mais parecia ter já pela frente uma partida oficial como aquelas que começará a ter daqui a duas semanas, com uma sempre complicada deslocação a Braga. Ainda assim, e quando se pensava que nesta fase não iria falar publicamente, o técnico aproveitou a ocasião para um balanço… e não só.

“Tem sido uma pré-época muito proveitosa, tirámos muitas dúvidas daqueles que tínhamos de novos, já tínhamos também muitas certezas porque não mexemos assim tanto no grupo. Portanto, tem corrido tudo bem e ainda temos tempo para melhorar até ao início do Campeonato”, começou por dizer o técnico que vai começar a terceira temporada completa em Alvalade, em declarações à SportTV.

“Em relação ao jogo de hoje, uma primeira parte muito difícil e nesta fase principalmente estes momentos difíceis são uma bênção e funcionam como algo bom para os jogadores. Retirámos muita coisa da primeira parte, assim como retirámos muita coisa da segunda. Tirámos um excelente espírito para dar a volta num jogo que estava complicado, onde o Sevilha esteve muito bem, mostrou que é uma equipa muito adulta. Nós, na primeira parte, mostrámos que ainda temos muito para crescer mas volto a dizer, às vezes estas coisas são uma bênção na pré-época. Tentámos dar a volta ao jogo, fomos mais pressionantes, o Sevilha também mexeu muito na equipa e aproveitámos tudo para chegar ao empate. Nos penáltis é uma lotaria”, explicou em relação ao encontro que terminou com a vitória dos espanhóis no desempate por grandes penalidades, antes de abordar também a adaptação das caras novas que o plantel leonino recebeu.

“A integração tem corrido muito bem, a maioria jogava em Portugal e a adaptação é mais fácil. Obviamente que vêm para um clube de grande exigência e isso demora algum tempo mas estou feliz com o grupo, muito satisfeito com a equipa e vejo com bons olhos a próxima época”, salientou Amorim a esse propósito.

Por fim, e perante os rumores que se arrastam há mais de uma semana sobre a possibilidade de Ronaldo poder voltar já na presente temporada a Alvalade (e voltou mas em dois cartazes de cartão que fizeram furor nas bancadas), o técnico afastou a possibilidade sem falar diretamente da mesma e acabou por deixar uma notícia sobre Matheus Nunes. “Contratação do Ronaldo? Já soube disso, não leio nada nem vejo nada mas já soube disso. Para mim a realidade é outra, é manter os meus jogadores. Fico feliz é porque o Matheus Nunes ainda está cá, que os jogadores como o Matheus Nunes rejeitem ofertas que lhes mudavam a vida para ficar no Sporting e essa é a minha realidade, fico muito feliz com isso. Estou muito feliz com o meu plantel e os meus jogadores são sempre os melhores jogadores do mundo”, frisou.

De acordo com informações recolhidas pelo Observador, o internacional português recusou a possibilidade de se mudar para a Premier League perante uma oferta do Wolverhampton que se aproximava dos valores pedidos em Alvalade pelo jogador (acima de 40 milhões, entre montantes fixos e variáveis). Daí para cá, e apesar dos rumores que têm surgido, o Sporting não recebeu mais nenhuma oferta concreta apesar de algumas sondagens, nem de Inglaterra nem de nenhuma outra liga. Em relação à situação de Ronaldo, nada mudou: o jogador não procurou os leões, os leões não procuraram o jogador, essa hipótese chegou a ser ventilada por outros mas o futuro do avançado, para já, não passa para Portugal. A partir de 2023, e mediante o contexto em que esteja o capitão da Seleção, essa possibilidade pode ganhar força.