O incêndio deflagrou ao inicio da tarde no Colégio Flori, no Porto e foi combatido por 20 operacionais, apoiados por cinco carros, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

De acordo com informações da CNN Portugal no local, o incêndio já se encontra controlado e não atingiu qualquer edifício contíguo. Fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto garante que foram retiradas cinco freiras do colégio que pertencem à Missionárias Dominicanas do Rosário, sendo que duas foram assistidas no local e uma terceira “foi conduzida ao Hospital com queimaduras na face e num membro superior”.

O alerta para o fogo foi dado às 12:47: “O fogo começou no segundo andar, estendeu-se ao terceiro andar mas já está extinto e está a fazer-se o rescaldo e posterior ventilação”, disse a mesma fonte.

As causas do incêndio não são ainda conhecidas. Contudo, fonte oficial dos Sapadores do Porto diz que um “um problema elétrico” estará na “origem do fogo”.

No local, estiveram 13 viaturas e quatro viaturas do Bombeiros Sapadores do Porto e quatro agentes da PSP.

Atualizado às 14h53