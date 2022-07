Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tchizé dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos, apela ao voto em Adalberto da Costa Júnior. Numa mensagem que está também disponível no Youtube, sendo-lhe atribuída, Tchizé dos Santos apela ao voto na Unita (“em agosto, o azeite é galo”). A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) tem como símbolo o galo negro.

Nessa mensagem, Tchizé diz falar em nome do pai:

Eu sou a Tchizeé dos Santos, filha do eng. José Eduardo dos Santos, e ele mandou dizer a vocês que é melhor o Adalberto como presidente de angola. Porque o Adalberto da Costa Júnior dá para dialogar. João Lourenço não vale a pena. Palavras de José Eduardo dos Santos, na pessoa da sua filha que vos está a transmitir. Vamos todos votar em Adalberto da Costa Júnior. É pedido de José Eduardo dos Santos, é para honrar a memória de José Eduardo dos Santos e é para satisfazer a sua última vontade”, diz Tchizé.

Nessa mensagem a filha de José Eduardo dos Santos fala, ainda, da manifestação de motoqueiros que aconteceu no sábado em Luanda, onde o MPLA iniciou a sua campanha eleitoral. Segundo a Lusa, durante o dia de sábado, foram vistos grandes grupos de motoqueiros nas ruas de Luanda, exibindo a bandeira do partido Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), no primeiro dia que marca o início da campanha eleitoral. Nas redes sociais, apoiantes do MPLA tentam atribuir culpas à UNITA e vice versa.

Ainda não foi oficialmente revelada a motivação destas manifestações, tendo havido relatos de tiros e de vítimas mortais, o que também não foi confirmado.

Para Tchizé, “esta confusão toda que deu ontem dos motoqueiros é o espírito do Zédu [José Eduardo dos Santos] que está a mandar recado para o JLo [João Lourenço]. JLo isto é só um aviso. Se o senhor acredita, como acredita no mundo espiritual, saiba que José Eduardo dos Santos lá em cima está a vê-lo. Você mentiu, usou o nome do outro. Os motoqueiros fizeram confusão. Nunca houve tiroteio à porta do palácio. Em 38 anos de governação de José Eduardo dos Santos nunca houve tiroteio na porta do Palácio. Olhe o espírito do Zédu. Zédu está a mostrar que morto vale mais do que JLo vivo. Senhor JLo preste atenção e respeita quem já não está vivo”.

Tchizé faz declarações depois de no arranque da campanha, em Luanda, João Lourenço ter pedido vitória para o MPLA para honrar José Eduardo dos Santos.