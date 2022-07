Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quase dois meses e meio depois, o Estádio José Alvalade voltava a abrir portas para uma nova temporada com o Troféu Cinco Violinos diante do Sevilha, quarto classificado da última Liga espanhola e presença já assegurada na próxima fase de grupos da Liga dos Campeões. No entanto, esse era apenas um ponto alto numa agenda mais preenchida do que é habitual tratando-se de um fim de semana de julho e, perante a forte adesão na primeira Assembleia Geral em dia de jogo (para aprovação dos Orçamentos e Relatórios de Contas que tinham sido anteriormente chumbados), os responsáveis leoninos voltaram a optar pelo mesmo modelo com abertura de portas pouco depois das 9h e até às 18h30 quase como se fosse um referendo.

O que estava desta vez em causa? A aprovação do Orçamento para a temporada 2022/23 do clube (ou seja, relacionado com modalidades que não o futebol mais todos os serviços internos), que tinha uma ligeira subida a nível de investimento e salários mas previa um lucro final de 270 mil euros num valor global de 24 milhões de euros. Em paralelo, o documento distribuído pelos associados leoninos continha também o anúncio de um investimento de 1,4 milhões de euros no melhoramento das infraestruturas desportivas, nomeadamente com o Centro de Otimização Desportiva no Pavilhão João Rocha e com a Sala de Treino e Performance no Multidesportivo, que tem vindo a sofrer melhorias nos últimos anos.

No entanto, e apesar de haver um só boletim com votação única, estava também em causa um outro ponto que poderia ser menos unânime: a proposta de aumento do valor das quotas, que há vários anos não sofria qualquer atualização e que podia subir em todas as categorias. Assim, e em caso de aprovação da medida que pretendia subir os rendimentos de quotização em pelo menos um milhão de euros, os sócios efetivos A passariam de 12 para 13 euros; os de categoria B de seis para 6,5 euros; e os de categoria C de quatro para 4,33 euros. Existia a novidade nas divisões existentes com o escalão A+, a partir de 16 euros, onde cada associado poderia pagar o que quisesse tendo benefícios no Pavilhão, na Loja Verde e no Museu.

“Este orçamento é importante para continuarmos a dar mais competitividade às modalidades e a fazer crescer o clube. Queremos que o Sporting seja um clube do presente mas também de futuro, para os nossos filhos e descendentes. Esta data faz com que as pessoas tenham mais um propósito para vir e isso é fundamental para o clube. Além de quererem o sucesso desportivo do clube, os sócios também têm de participar na vida do clube e gostávamos que assim fosse. Viemos de anos com orçamentos de estabilização e otimização de custos, até porque a própria conjuntura assim o obrigou, mas foi sempre nossa intenção sermos mais eficientes do ponto de vista dos custos. Estamos a procurar ter um orçamento de crescimento em que o foco é sermos cada vez mais competitivos nas modalidades sem nunca esquecer a importância da sustentabilidade financeira”, explicara Francisco Salgado Zenha, vice para a área financeira dos leões.

“Quando entramos numa fase de crescimento e queremos dar cada vez mais condições ao clube, precisamos de fazer um esforço agregado ao nível do crescimento de receitas. É isso que estamos a fazer dentro da capacidade do Conselho Diretivo mas há linhas de receita fundamentais como a quotização, em que precisamos naturalmente da colaboração dos sócios. Esta atualização do preço das quotas assenta em três fatores. O primeiro é a vontade de sermos cada vez mais competitivos nas modalidades e por isso é que precisamos deste aumento de receita. O segundo é porque estamos a viver uma conjuntura adversa do ponto de vista do aumento de custos nos serviços e produtos, o que afeta todas as organizações, tal como o Sporting. Por último, precisamos de fazer crescer as modalidades com sustentabilidade financeira, portanto temos de ter suporte financeiro para fazê-lo. Não podemos esquecer que estamos a falar de uma atualização que não acontece desde 2006″, acrescentou ainda o responsável verde e branco sobre a proposta.

É inegável o quanto crescemos desde 2018. Queremos manter a nossa forma de estar, com dignidade, honra e princípios. É um orçamento de sustentabilidade, formação e investimento e de modernização do clube. Queremos fazer o Sporting crescer”, resumiu Frederico Varandas, presidente do Sporting, na intervenção que teve no interior do Pavilhão João Rocha, recordando os valores recorde de 9,9 milhões de quotização e 90.000 sócios pagantes.

A primeira reunião magna liderada por João Palma, antigo vice da Mesa que subiu a número 1 nas últimas eleições após a saída de Rogério Alves, teve sempre um ambiente muito calmo, longe do clima crispado e com intervenções que inflamavam o Pavilhão João Rocha dos primeiros tempos de Frederico Varandas na liderança, havendo apenas uma afluência maior às urnas (e não tanto para participar na Assembleia Geral em si) perto do fecho quando alguns associados se queixaram que a fila de entrada estava maior devido a problemas informáticos. Tudo ficou resolvido de forma célere, com as urnas a fecharem à hora prevista.

No final, em resultados apurados durante o jogo com o Sevilha e anunciados após a entrega do Troféu Cinco Violinos, os associados votaram favoravelmente a todas as propostas que tinham sido apresentadas pelo Conselho Diretivo (até porque o voto era feito em boletim único), com um total de 11.349 votos a favor (78,71%) e 2.970 contra (20,6%) entre os 14.418 apurados (houve ainda 63 votos brancos e 36 votos nulos). Olhando apenas para os associados que passaram este domingo pelo Pavilhão João Rocha (2.565), 1.903 votaram a favor (74,2%), 642 contra (25,03%), 14 em branco (0,55%) e seis nulos (0,23%).

“Estou sobretudo satisfeito pela forma como decorreram os trabalhos, com grande urbanidade por parte dos sócios que interpelaram a Direção e restantes órgãos sociais. Fizeram-no de forma elevada, o que dignifica o Sporting, e a Direção respondeu de forma esclarecedora. O Sporting de hoje não é o de há três ou quatro anos, isso é observável mesmo por quem não é sportinguista. O trabalho tem permitido transformar o clube num clube vitorioso e financeiramente estável”, comentou no final dos trabalhos, e após serem conhecidos os resultados finais, João Palma, líder da Mesa da Assembleia Geral.