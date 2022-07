Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma menina de seis anos e os dois pais foram mortos a tiro enquanto acampavam no Iowa, nos EUA. O irmão, com nove anos, sobreviveu ao que terá sido um ataque sem motivo aparente. O presumível atirador, que estava acampado no mesmo parque, ter-se-á suicidado depois do crime – foi encontrado numa zona mais isolada depois de ter, considera a polícia, utilizado a mesma arma para se suicidar.

Sarah e Tyler Schmidt, ambos com 42 anos, e a filha, Lula, foram encontrados mortos na tenda onde estavam a dormir, no parque estadual de Maquoketa Caves. As autoridades não têm resposta para o que terá levado Anthony Sherwin, um homem de 23 anos, a disparar contra aquela família, segundo o The Washington Post.

Uma pessoa próxima da família confirmou que o outro filho do casal, Arlo, escapou ao ataque, embora não exista informação sobre se também terá sido baleado ou se escapou ileso. A imprensa local não confirma, sequer, se o menino estava no local no momento do tiroteio.

“Isto foi um ataque totalmente aleatório”, afirmou Adam Morehouse, irmão da mulher que foi morta – “isto foi apenas um sujeito que acordou de manhã, escolheu uma tenda e executou o plano que queria executar”. Acerca do sobrinho, “tanto quanto sei, está bem, fisicamente”, afirmou o irmão, sem adiantar mais detalhes.

Os investigadores que estão com o caso também estão completamente às escuras. “Não sabemos o que provocou isto”, afirmou Mitch Mortvedt, do Departamento de Segurança Pública. “A nossa investigação não evidenciou qualquer interação prévia entre este homem e esta família”, acrescentou.

No estado do Iowa qualquer pessoa com licença de porte de arma pode circular de forma livre, em praticamente todos os locais, sem limitações significativas. Não foi revelado se este atirador tinha licença de porte de arma.